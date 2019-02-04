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Трасса Одесса - Киев ужасает водителей ямами и множеством ДТП (видео)

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 14:51
Трасса Одесса - Киев ужасает водителей ямами и множеством ДТП (видео)
Коллаж РБК-Украина

Вместе со снегом сошла также часть дорожного покрытия

На трассе Одесса-Киев за 2019 год произошло значительное количество ДТП. Водители возмущены состоянием дорог. Так, в социальной сети Facebook пользователь Константин Бушко делится своими неприятными впечатлениями от поездки.

Ролик был снят в начале февраля, когда началось потепление и с дороги сошел снег. А вместе с ним и часть асфальта. Вдоль пути через разные промежутки стоят поломанные из-за ям фуры и легковушки. У некоторых машин даже отлетели колеса.

Видео: (facebook.com/Константин Бушко)

Пользователи не смогли пройти мимо данной новости и принялись высказывать негодование касательно качества дорог:

"Жесть!";

"Вот такие у нас дороги. А деньги в карманы прячут";

"В Китае за такое расстреливают, а в Украине нужно под каток и в асфальт закатывать";

"Кошмар";

Трасса Одесса - Киев ужасает водителей ямами и множеством ДТП (видео)

Скриншот: (facebook.com/Константин Бушко)

Напомним, водитель, который устроил ДТП на площади Победы в Киеве, в котором погибла женщина, был под воздействием наркотиков. Также мы писали о том, что погибшая оказалась матерью певицы.

Кстати, водитель, что врезался в маршрутку в Одесской области вблизи села Николаевка 31 января, оказался разыскиваемым преступником. В момент ДТП он ехал с ограбления за рулем угнанной машины.

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