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Принял наркотики и сел за руль: подробности смертельного ДТП на площади Победы

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 21:59

Водитель, который спровоцировал ДТП в Киеве на площади Победы в четверг, 31 января, был под воздействием наркотиков. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко ТСН.

Виновника трагического происшествия, в котором погибла 48-летняя женщина и пострадало пять автомобилей, задержали - его зовут Алексей Сахаров. Ему 29 лет, он столичный бизнесмен. Мужчину взяли под стражу прямо в больничной палате.

Еще один водитель находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.

На месте происшествия уже говорилось о том, что водителю внезапно стало плохо. Но советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Сахаров перед тем, как сесть за руль, употреблял наркотики.

"Этот человек, который врезался в автомобиль женщины, был под действием наркотиков. Это был человек, который склонен к нарушению закона", - подчеркнул Геращенко.

Виновнику происшествия грозит до восьми лет лишения свободы.

К слову, после жуткого ДТП на трассе Одесса - Овидиополь, которое унесло жизни двух молодых полицейских, в области был объявлен трехдневный траур.

Напомним, недавно мы сообщали о подробностях смертельного ДТП с маршруткой под Одессой - виновник аварии оказался преступником в розыске.

Также мы писали о том, что в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулось одновременно семь машин.

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