Астрологи назвали лучших любовниц по знаку Зодиака: вы сводите мужчин с ума

Астрологи назвали лучших любовниц по знаку Зодиака. Эти три представительницы зодиакального круга могут буквально свести мужчин с ума и надолго стать той самой желанной и единственной.

Styler выбрал троих богинь интимных удовольствий, которые по утверждению астрологов, чертовски хороши в постели, пишет Clutch.ua.

Стрелец - место №3

Девушки-Стрельцы действительно мастерицы в постели, ведь они просто обожают заниматься любовью. Астрологи говорят, что Стрельцы могут даже влюбиться в того, кто подарит им неземное наслаждение. Интересно, что даже если представительница знака не очень хорошо себя чувствует, она не откажется от удовольствий понежиться в сексуальных объятиях любимого мужчины. Для девушки-Стрельца плотские утехи - едва не главный источник жизненных сил.

Скорпион - место №2

Девушка этого знака может притягивать, как настоящая колдунья. В ней совершенно невероятным образом сочетается холодность и кипящие в душе страсти, огонь во взгляде, изысканная речь, элегантность и одновременно воинственность. Она - лучшая любовница, особенно для тех мужчин, которые готовы на эксперименты в постели. Девушка-Скорпион может быть нежной и подчиняться, а может стать роковой любовницей. Мужчина, познавший любовь представительницы этого знака, окажется полностью поглощен ее чарами.

Весы - место №1

А вот на первое место астрологи вполне заслуженно поставили Весы. Ведь у девушки-Весов есть все качества, которыми должна обладать идеальная любовница. Она тонко чувствует своего партнера, даже если знакома с ним не так и давно. Если же мужчине повезло встретить такую девушку, ни в коем случае нельзя ее отпускать. Самое большое наслаждение для Весов - это открытое удовольствие и восхищение со стороны партнера их сексуальными возможностями. А поддерживать постоянный огонь помогут различные сексуальные эксперименты.

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