Бесплатные роды в Украине остаются мифом: как не платить "благотворительные взносы"

Бесплатные роды в Украине остаются мифом даже после реформы, согласно которой, роженица не должна платить врачам. Все больше украинок жалуются, что "благотворительные взносы" в медучреждениях никуда не исчезали и их все равно требуют платить.

Также никуда не ушли и "благодарности" врачам, о которых сами медики прозрачно намекают. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Например, в Ивано-Франковске женщине прямо в родзале сказали, что она должна поблагодарить бригаду.

"Чек за чеком. Сколько раз врач не зайдет, столько раз деньги надо было давать. Меня это возмутило, ну как это так. У нас телевидение анонсирует, что в Украине роды бесплатные, что там все для рожениц государство дает, а тут получается – куда не пойдешь, что не принесут, даже элементарный бинт, все за деньги, все надо купить. Такое впечатление, что я жену отвез на СТО, а не в роддом", - рассказал муж роженицы Сергей.

По словам супруга женщины, он добился того, чтобы его жена рожала бесплатно. Сергей позвонил на горячую линию Минздрава и выяснил, что больница полностью профинансирована, то есть его жена ни за что платить не должна.

Отмечается, что если вы хотите сообщить о вымогательстве денег в роддоме, вы можете позвонить на горячую линию Минздрава и сообщить об этом. Ваш звонок останется анонимным.

"Роженица ни за что не должна платить. И выбирать любой роддом, независимо от прописки. В пакет роды входят – естественные роды, кесарево сечение и любые осложнения, которые могут возникнуть во время процесса. Все необходимые анализы и лекарства, обезболивание и прививки. А еще обычное питание и стационарная палата", - уверяют в Минздраве.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов рассказал про тарифы на роды в Украине.