Безжалостные и глупые: в Днепре школьницы поглумились над стариком (видео)

Поведение неадекватных школьниц в Днепре шокировало украинцев

В Днепре малолетние школьницы издевались над пенсионером. Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах видно, как подростки глумятся над пожилым мужчиной - замахиваются ногами на старика с палочкой и дико смеются.

Неприятный инцидент, как говорят местные жители, произошел в одном из дворов на жилом массиве Левобережный-3.

Школьницы издеваются над пенсионером (видео: YouTube/Днепр Инфо)

Пользователи активно комментируют произошедшее.

"Смотреть на это не то, что противно, - волосы дыбом встают! Как бы там ни было, должно быть простейшее уважение к возрасту. А это же будущие мамы. А если на этом месте был бы ваш дедушка и вы такое увидели? Ваше действие? А вообще, слов просто нет. Куда же мы катимся... Просто стыд и позор!" - написал один юзер.

"Это потому, что нет детских площадок, спортивных мероприятий и кружков. Детям некуда ходить. Бл*дь, дети растут на улице! Что им делать остается? Об***кать подъезды и ломать лавочки!" - добавил другой.

"Жалко их, что они такие безжалостные и глупые. Пока к ним не дойдет, что они не правы, никто не докажет! Просто жаль этих девочек... Мне кажется, что у них самих проблемы в семьях и именно из-за этого они такими выросли!" - считает третий.﻿

Впрочем, некоторые пользователи предполагают, что мужчина якобы находился в нетрезвом состоянии. Но это никоим образом не оправдывает отвратительного поведения подростков.

Ранее мы писали, что ученик третьего класса школы №1 города Чернобай Черкасской области после избиения сверстниками перенес несколько операций и потерял селезенку, но виновные до сих пор не наказаны.