Бил головой о стену: новые подробности жуткого избиения ребенка под Винницей

Очевидцы рассказали, кто на самом деле виноват в произошедшем

В больницу города Казатин Винницкой области доставили 6-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, а полиция открыла криминальное производство в отношение мачехи ребенка. Однако оказывается, все не так просто. И, вероятнее всего, обвиняемая не имеет никакого отношения к избиению ребенка. Об этом информирует 33 канал.

Первыми ребенка заметили пассажиры электропоезда "Жмеринка-Фастов". Отец пострадавшего Руслан и мачеха Люда пытались прикрыть лицо мальчика, однако пассажиры все заметили и сразу же вызвали полицейских и медиков.

"Сразу бросилось в глаза то, что у ребенка были серьезные телесные повреждения на лице. Малыша осмотрели хирург и невропатолог, сделали снимок. К счастью, переломов черепа не обнаружено, зато - сотрясение головного мозга и множественные гематомы, под глазами - синяки. Мальчику дали обезболивающее и поставили капельницу", - рассказали врачи.

Малыш рассказал медикам, что периодически его в семье избивали, порой руку прикладывала даже мать. Оказывается, 30-летний отец ребенка познакомился со своей возлюбленной Людой через соцсети. Ей 26 лет, собственных детей нет, проживает с Русланом. Который, в свою очередь, взял с собой сына Ваню от первого брака. С первой женой он так и не развелся, поскольку она в тюрьме, но его жизнь не менее криминальная - он находится под следствием за разбой.

Что на самом деле происходило в той семье в момент избиение ребенка рассказать никто толком не может. Однако Люда решила высказать свою версию: "Руслан бил малого, однако не часто. Накануне он привез его ко мне, и я обратила внимание, что лицо красное. Мальчик сказал, что хотел взять котика и упал на доску у печки, где ботинки сушились. И тогда благоверный начал меня обзывать и избил. А тогда и сына головой о стену. В больницу ехать не хотел, мол, купим мазь и все будет хорошо".

На данный момент поднимается вопрос, чтобы лишить Руслана родительских прав и запретить общение с сыном. Мальчика планируют отправить обратно в интернат.

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