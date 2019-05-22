Бизнесмен и меценат Андрей Адамовский рассказал о значимости реставрации "Бейт-Кадишин"

Реставрацию и строительство мемориального комплекса "Бейт-Кадишин" планируют завершить в течение пяти лет. Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины ("Ваад") Андрей Адамовский говорит, что к основному зданию планируется достроить 3-уровневый павильон для музейной экспозиции. Об этапах восстановления "Бейт-Кадишин" пишет в своей статье издание "Левый берег".

Здание уникально тем, что при строительстве, которое завершилось в 1905 году, впервые в Европе архитектор Макс Моргенштерн спроектировал огромный купол из железобетона.

"Бейт-Кадишин" предназначался для прощания с покойными по еврейскому религиозному обряду. Среди особенностей его декора специалисты отмечают поминальные молитвы на стенах и памятную доску с именами филантропов, за пожертвования которых и состоялось строительство.

Памятная доска с именами филантропов в "Бейт-Кадишин"

"При реставрации историческая постройка полностью сохранится, а с тыльной стороны планируется строительство трехуровневого павильона для размещения музейной экспозиции… "Ваад" Украины имеет прямое отношение к реставрации, ведь еще в 2015 году городские власти Черновцов на 49 лет передали здание "Бейт-Кадишин" в пользование нашей организации. В 2017 году правительство Германии выделило 100 тыс. евро на наружный ремонт "Бейт-Кадишин". За эти деньги был сделан ремонт фасада и реставрирован купол "Бейт-Кадишин". В целом на ремонт здания и создание мемориального центра нужно потратить около одного миллиона евро, хотя раньше мы предполагали, что сможем вложиться в 800 тыс. Пока что аккумулировать такую сумму не удалось", - комментирует бюджет восстановления бизнесмен и меценат Андрей Адамовский.

Он добавляет, что уже этим летом планируется внутренняя реставрация здания.

"Бейт-Кадишин" после реставрации фасада и купола

Сопрезидент "Ваад" Украины Иосиф Зисельс отмечает, что в мемориальном центре будут затронуты и раскрыты болезненные вопросы, связанные не только с Холокостом, но и с предвоенным периодом. В частности, речь идет об оккупации Северной Буковины Советским Союзом в 1940 году, о коллаборационизме и соучастии в преступлениях.

Проект строительства музейного павильона

"Экспозиция будущего музея будет включать в себя фотографии, сохранившиеся документы и аутентичные предметы той эпохи", - рассказывает Иосиф Зисельс.

Закончить реставрацию и строительство мемориального комплекса планируется в течение пяти лет.

"Бейт-Кадишин" - это наша память. Его нужно сохранить для будущих поколений. Сообща у нас получится", - заявил меценат Андрей Адамовский.

Как сообщалось ранее, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявлял, что сегодня далеко не все понимают важность защиты еврейского наследия в Украине.

Напомним, что недавно французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам.

Добавим, что по словам министра культуры Евгения Нищука, после пожара в Нотр-Дам де Пари Украина усилит меры безопасности на исторических объектах.