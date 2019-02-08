Боксер избил ребенка в Киеве: стало известно о новых жертвах его "воспитания"

Отец пострадавшего школьника рассказал детали инцидента

Инцидент с избиением профессиональным боксером в Киеве 15-летнего подростка Кирилла Вовка за то, что бросил снежку в лобовое стекло автомобиля Mitsubishi, прокомментировал отец школьника. Алексей на своей странице в Facebook сообщил, что кроме его сына пострадали также и двое других детей.

Сейчас трое школьников госпитализированы и находятся в больнице на стационарном наблюдении.

Мужчина рассказал, что чемпион мира по кикбоксингу и призер мира по муай-тай Виктор Сидоренко, который является также тренером школы бокса, повел себя неодекватно, и теперь он ждет правильной реакции от Федерации Бокса Украины и правоохранительных органов.

"Вчера, в послешкольное время, наш сын, в компании своих одноклассников, среди которых было 4 мальчика и 2-е девочки, играл в снежки. Дети перебрасывались друг с другом, веселились и радовались выпавшему снегу. Одна снежка вылетела в сторону обочины проезжей части и задела проезжающий автомобиль. В след за этим из автомобиля (в который попал снег) вылетел водитель и начал наносить профессиональные удары руками и ногами по нашему сыну и его двум друзьям", - говорится в публикации.

Мужчина учинивший расправу над 15 летними ребятами, аргументировал это как: "я их воспитывал".

Видео: facebook.com/alexey.vovk

Также Алексей Вовк в своем посту дал ссылку на видео с поединками боксера Сидоренко.

Видео: YouTube / Арсений Маг

Он призвал пользователей сети поделиться этим сообщением, чтобы показать всем киевлянам, родителям, "в какой опасности находятся их дети и все остальные, пока такой человек обладающий качествами профессионального спортсмена применяет их на улице а не в ринге, что является основным правилом этого спорта".

Скрин: facebook.com/alexey.vovk

Как сообщалось ранее, 6 февраля во Львовской области в Золочеве 14-летняя школьница была жестоко избита сверстницами.

Также мы писали о том, что 7 февраля в селе Морозовка Харьковской области мужчина жестоко избил сотрудника "скорой", которая приехала на вызов к его беременной жене.

Напомним, 25 января в Киевской области в Бориспольском районе в селе Вишеньки ученица 9 класса избила школьницу с параллели. Другие девочки в это время снимали драку на видео.