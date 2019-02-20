Боль не проходит: украинцы оплакивают погибшую на Донбассе юную медсестру

Коллаж РБК-Украина

Мать до сих пор не может смириться с утратой и периодически звонит дочери

Ровно год назад в Луганской области погибла санинструктор 10-й бригады Сабина Галицкая. В машину, где была медик, попала противотанковая управляемая ракета и девушка скончалась. Об этом информируют в Facebook-сообществе "Повернись живим".

Старшая медицинская сестра, младший сержант "десятки" погибла в возрасте 23 лет. Несмотря на это, страница Сабины в соцсети до сих пор "живет". Друзья пишут там заметки, которые иногда комментирует ее мама.

Фото: (facebook.com/backandalive)

Под одним из последних постов Татьяна Галицкая написала: "Не хватает и смириться невозможно. Знаю, должна позвонить или приехать. Звоню каждый день, а абонент недоступен. Боже, за что?"

"По данным сводной волонтерами Книги памяти погибших за время войны на Донбассе погибли по меньшей мере девять женщин-военных. Самой младшей из них, Алесе Баклановой с 92-й ОМБр, было всего 19 лет", - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 февраля скончался ветеран российско-украинской войны Иван Ящишин - боец 40-го батальона "Кривбасс", который входит в состав 17 бригады ВСУ. Воин прошел Иловайский котел и битву за Дебальцево, был в плену.

Также мы писали, что 4 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб доброволец Николай Рудник из Камянко-Буського района Львовской области. Украинский боец погиб во время обстрела.

Напомним, в феврале на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Юрий Локатыр (Возняк). Боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой, и в декабре 2018-го снова отправился на фронт.