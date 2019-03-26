Болеть не должно: Комаровский рассказал о самых опасных состояниях у детей

Доктор Комаровский рассказал родителям о том, в каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу. Он объяснил, что существуют общие правила помощи, действующие вне зависимости от интенсивности боли и ее локализации.

И самое важное правило, о котором Комаровский напомнил родителям – это то, что у ребенка ничего не должно болеть. Если же у ребенка есть боль, то его необходимо показать врачу.

Для того, чтобы определить, является ли случай боли неотложного характера или можно отложить осмотр до похода к врачу или до завершения, к примеру поездки, Комаровский рассказал алгоритм действий.

"Врач нужен срочно, если у ребенка:

- интенсивная боль любой локализации;

- умеренная боль любой локализации при отсутствии облегчения более трех часов;

- боль, которая затрудняет дыхание;

- боль, которая не дает ребенку уснуть;

- боль, выраженность которой не уменьшается или нарастает после приема обезболивающих средств;

- боль одной локализации появляется одновременно у нескольких членов семьи", - перечислил доктор Комаровский.

Он рассказал, что способы помощи при боли могут быть разные: универсальные и специфические.

Боль у детей - когда бежать к врачу (pixabay.com)

К универсальным способам относятся покой (сон), ограничение физических нагрузок, отвлекающие положительные эмоции, обезболивающие средства (парацетамол или ибупрофен).

Специфические способы годятся только для тех случаев, когда есть боль определенной локализации. В таких случаях способы могут быть разными.

"В большинстве случаев боль — далеко не единственное проявление болезни. Определенные сочетания боли и других симптомов могут быть признаком опасных заболеваний и являться поводом для неотложного обращения за медицинской помощью", - резюмировал детский врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал 5 вещей, которые нужно сделать в детстве.

А также рассказывали о том, в каким случаях нужно немедленно обратиться к врачу, если ребенок получил травму или ушиб головы.