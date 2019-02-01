"Боли доводят людей до суицидов": что даст украинцам легализация марихуаны

Фото: Легализация каннабиса (коллаж РБК-Украина)

Чем важна легализация каннабиса в медицинских целях и почему вокруг темы так много манипуляций - в материале

В четверг, 31 января, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. Также на своей странице в Facebook она призвала украинцев подписать соответствующую петицию на сайте Верховной Рады.

По ее словам, сейчас в Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Но применение таких препаратов могло бы помочь почти двум миллионам украинцев, которые страдают от хронических болей и других нарушений.

Вопрос легализации марихуаны в медицинских целях в Украине обсуждают уже много лет, а после высказывания Уляны Супрун тема снова вызвала очередную волну споров и дискуссий. Также за года вокруг этого вопроса появилось множество мифов и манипуляций.

Осенью 2017-го года медицинский каннабис для лечения пациентов со сложными состояниями легализовалди в Польше. В Израиле лекарства на основе каннабиса уже много лет считают перспективной сферой. Впрочем, использование марихуаны в медицинских целях давно легализовали множество других стран.

Styler разбирался, что означает легализация марихуаны в медицинских целях на самом деле. На вопросы издания ответил Отто Стойка, кандидат медицинских наук, главный врач Киевского городского Центра Здоровья, эксперт ОО “Платформа Здоровья”.

"Посмотреть на вопрос по-медицински"

"Как врач, который сталкивается с зависимостями, с проблемами обезболивания, паллиативной помощью, понимаю важность этого вопроса. Здесь нужно отбросить политический популизм и посмотреть на вопрос по-медицински. Много опасений здесь есть и потому, что тема эта для Украины новая. Поэтому появляется множество манипуляций", - говорит специалист.

Он сразу обращает внимание: о полной легализации каннабиса речи в данном случае не идет.

Фото: Отто Стойка, главный врач Киевского городского Центра Здоровья, эксперт ОО “Платформа Здоровья” (facebook.com/otto.stoyka)

"Тут вопрос его использования именно в медицинских целях. Уверен, что это будет значительно лучше для пациентов, которые нуждаются в обезболивании. Применения каннабиса для обезболивания – хороший метод, и давно научно доказанный", - говорит он.

При каких болезнях помогает?

По словам Уляны Супрун, есть немало доказательств того, что каннабис помогает приостановить прогресс болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных болезней. А для паллиативных онкобольных он может принести огромное облегчение боли.

Помогает и при хронических болях при ряде других болезней, при рассеянном склерозе, эпилепсии у взрослых и детей. Список болезней, при которых положительный эффект каннабиса доказан, внушительный.

"Обезболивание – очень важный вопрос, ведь при ряде заболеваний боли бывают такие сильные, что даже доводят людей до суицидов. Марихуана в данном случае может стать хорошей альтернативой тяжелым препаратам, которые используются для обезболивания сейчас", - говорит Отто Стойка.

Марихуана не так сильно, как другие наркотические препараты, влияет на мышление и сознание человека, переносится организмом легче.

"Много популизма и манипуляций"

Стереотипы, манипуляции и перекручивание информации о каннабисе - Отто Стойка в этом видит отголосок популизма. В частности, от политиков и некоторых представителей медицины.

"К сожалению, медицина в последнее время у нас очень политизирована. Это большая проблема. Мне кажется, это очередной повод раскритиковать министра, правительство и те изменения, которые они внедряют. Это подогревают те, кого не устраивает, в частности, министр и ее замы. Я призываю к дискуссии и культуре, ведь нужно говорить об этом конструктивно и предметно. Ведь вместо этого в этом вопросе очень много популизма и манипуляций", - подчеркивает специалист.

Тяжелые наркотические препараты в медицинских целях в Украине давно используются, напоминает Отто Стойка.

Парадоксально, но многолетнее применение тяжелых наркотиков в медицинских целях не вызывает в обществе таких споров, как легализация марихуаны.

Фото: Использование тяжелых наркотиков в медицинских целях вызывает в обществе меньше споров, чем марихуана (pixabay.com)

"Когда я учился в университете, то работал в тяжелой реанимации. Там мы кололи пациентам промедол (тримеперидин). Это производная морфина, намного более тяжелый наркотический препарат. Он помогал обезболить. Но даже такой наркотик при кратком использовании для обезболивания на первых этапах привыкания не вызывает. А марихуана тем более гораздо меньше вызывает зависимость, чем такие тяжелые препараты", - обращает внимание он.

По его мнению, сейчас важно поднять тему таблетированных наркотических обезболивающих препаратов.

"К сожалению, таблетирование формы у нас очень труднодоступны. А это важно для паллиативной помощи. В развитых странах эта проблема давно решена. К сожалению, у нас пока нет", - добавляет эксперт.

"Алкоголь для общества намного опаснее"

Еще один стереотип, связанный с легализацией каннабиса в медицинских целях – то, что марихуана якобы начнет распространяться повсеместно.

"Но это не так! У людей есть по отношению к некоторым наркотическим препаратам стойкие стереотипы. Услышали что-то о марихуане, героине или морфин, и ошибочно ставят их в один ряд. Для ряда людей это все выглядит страшно, плохо и одинаково", - говорит Отто Стойка.

На самом деле самый доступный легальный наркотик, который продается в свободном доступе – это алкоголь, считает эксперт.

Фото: Марихуану нередко ошибочно ставят в один ряд с тяжелыми наркотиками, говорит эксперт (pixabay.com)

"К сожалению, именно с алкоголя начинается употребление тяжелых наркотиков. Это социальный показатель неблагополучия. Человек, который напился, является социально опасным. Здесь уже зависит все от общества, в котором мы живем, а не от того, легализуют марихуану или нет. Тем более это совсем не относится к вопросу ее легализации в медицинских целях", - подмечает Отто Стойка.

Как отмечают специалисты, около 90% потребителей марихуаны контролируют процесс ее употребления. В этом нет такой высокой социальной опасности, которая есть в проблеме употребления алкоголя и тяжелых наркотиков, добавляет он.

Важен контроль

При легализации каннабиса должен быть строгий контроль за выпиской рецептов на подобные препараты и за их продажей, считает специалист.

"В остальном, я считаю, тема поднята очень правильно, и ее нужно продвигать дальше. В любом случае это совсем не значит, что марихуану будут использовать повсеместно. Будут так называемые "красные рецепты", к которым должны быть определенные показания", - говорит Отто Стойка.

При внедрении электронной системы здравоохранения контролировать этот процесс будет легче, считает он.

"Электронный реестр рецептов, реестр препаратов, декларации с семейным врачом – эти и другие факторы повышают контроль над этим процессом. Поэтому многие риски должны нивелироваться", - подчеркивает эксперт.

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун рассказала украинцам, чем можно заменить ежедневные пробежки.

Также в 2018 году в Канаде легализовали марихуану. За такое решение проголосовали 52 сенатора. 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования.