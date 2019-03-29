Болит ухо у ребенка: Комаровский дал важные советы

Доктор Комаровский рассказал родителям о том, что нужно делать, если у ребенка болит ухо. По словам известного педиатра, неотложная помощь при болях у малыша требуется в нескольких случаях. Например, если ребенок не достиг трехмесячного возвраста.

Комаровский, рассказавший недавно о том, как правильно парить ноги, на своем сайте призвал молодых родителей срочно вызывать врача, если:

боль в ухе возникла у ребенка младше трех месяцев;

умеренная боль длится более трех часов;

даже слабовыраженная боль длится более суток;

имеется малейшее подозрение на инородное тело в слуховом проходе.

Кроме того, немедленно нужно обращаться к специалисту, если боль в ухе у ребенка сочетается c головной болью или болью в мышцах шеи.

Но перед визитом к врачу, или же пока ждете специалиста, нужно закрыть больное ухо шапочкой или косыночкой и закапать в нос малышу сосудосуживающие капли.

При этом, подчеркивает Комаровский, ни в коем случае нельзя капать что-либо в ухо, греть ухо любыми способами, а также интенсивно сморкаться.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как нужно вести себя родителям, если ребенок пожаловался на то, что у него болит живот.

Напомним, самый известный украинский педиатр считает, что для того, чтобы у ребенка было счастливое детство, ему нужно позволить сделать несколько вещей. В одном из интервью Комаровский озвучил тот самый секрет.