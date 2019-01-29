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В больнице Мелитополя в белье обнаружили шокирующую находку

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 14:46
В больнице Мелитополя в белье обнаружили шокирующую находку
Коллаж РБК-Украина

Медработников и пациентов поджидала целая колония вшей

На прошлой неделе в 1- ю городскую больницу Мелитополя из частной прачечной доставили партию белья, которое шокировало всех работников больницы. В белье оказались вши. Об этом информирует Наш Город.

Целая стопка наволочек кишила мелкими паразитами. По словам медперсонала, они увиденным возмущены, ведь подобного не происходило в их учреждении еще ни разу.

Медики утверждают, что сообщали о произошедшем в горздравотдел, однако там журналисту заявили, что никаких жалоб не поступало и они впервые слышат о подобном.

Медицинские работники также заявляют, что в частной прачечной занимаются исключительно стиркой, но не обеззараживанием и, уж конечно, не прожариванием постельного белья. Поэтому данной процедурой занимались больничные прачечные.

Напомним, что доктор извлек из шестилетней девочки нечто омерзительное. Родители обеспокоились тем, что отек носа у девочки не проходит, а наоборот увеличивается. Тогда они и обратились в местную больницу - доктор внимательно осмотрел пациентку и обнаружил инородное тело в левой ноздре ребенка.

Мы писали, что жителя Мелитополя шокировал деликатес с червями. Стоит отметить, что прокомментировать приобретенную рыбу обещал представитель руководства мелитопольского рыбного цеха. Но на момент публикации  новости, комментарий от него не поступил.

Мы также сообщали о том, что жительница города Коломыя Ивано-Франковской области в аптеке купила детский чай для своего ребенка. Но, как оказалось, чай был испорчен и в нем были черви.

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