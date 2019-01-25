Жителя Мелитополя шокировал деликатес с червями (фото)

Коллаж РБК-Украина

Рыбу мужчине продали в магазине мелитопольского рыбцеха, который расположен на Новом Мелитополе

Мужчина снял на фото копченую рыбу, которую он приобрел в магазине мелитопольского рыбного цеха. На жабрах рыбы он обнаружил червей и личинки. Данные фотографии "счастливый" обладатель рыбы отправил в редакцию местного издания "МВ".

После полученных фотографий, журналисты хотели связаться с мужчиной, чтобы узнать больше информации об этом инциденте, но сделать это им не удалось.

Фото: mv.org.ua

Стоит отметить, что прокомментировать приобретенную рыбу обещал представитель руководства мелитопольского рыбного цеха. Но на момент публикации новости, комментарий от него не поступил.

Фото: mv.org.ua

Напомним, что на днях харьковчанка нашла в любимой многими конфете с орехами Candy Nut белых червей. Она отметила, что это были ее самые любимые конфеты.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина купил своему ребенку печенье "Зерновое" популярной марки и обнаружил в нем червей и коконы. При этом мужчина обнаружил "сюрприз" не сразу, а после того, как его сын уже съел два печенья.

Мы также сообщали о том, что жительница города Коломыя Ивано-Франковской области в аптеке купила детский чай для своего ребенка. Но, как оказалось, чай был испорчен и в нем были черви.