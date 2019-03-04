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Бронированные двери - не гарант успеха: как уберечься от воров

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 08:11
Бронированные двери - не гарант успеха: как уберечься от воров
Фото: Коллаж РБК-Украина

Ушлые воры могут проникнуть в квартиру даже через балкон

Многие ошибочно полагают, что наличие прочных дверей может остановить грабителей. Однако есть и другие способы попасть в жилье. Например, через окно. Об этом информирует Сегодня.

Людмила была уверена, что ее жилье на первом этаже защищено, поскольку везде стояли решетки. Однако они не спасли, ведь ушлые воры проникли в квартиру через балкон.

Эксперт по безопасности Михаил Гулак сообщил, что открыть пластиковое окно при желании можно запросто. "Нужно два предмета для вскрытия - это дрель со сверлом и отвертка - задача просверлить и отверткой внутри поднять цилиндрик", - объяснил он.

Эксперт по безопасности Сергей Кириленко поделился способами, которые помогут уберечься от взлома жилья и проникновения грабителя в квартиру. Поскольку самое важное для воров - это скорость, необходимо установить спецприборы, которые будут блокировать отжим самого окна.

"Стоят такие "застежки" вместе с установкой около 300 гривен. Преступник почувствует, что есть проблема, окно никуда не движется и он не может отколупать. Дальше вариант - или бить стекло или уйти", - сказал он.

Напомним, что мошенничество довольно распространено в повседневной жизни, а особенно - в социальных сетях. Жертвами аферистов становятся люди, которые продают хорошие вещи за соответствующую цену.

Недавно известный украинский рэпер и продюсер Потап стал жертвой аферистов

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