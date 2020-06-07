Будет настоящая жара, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 8 июня, в понедельник, будет по-летнему жаркой в большинстве областей. Однако на западе нашей страны ожидаются осадки и более низкие температуры. Днем температурная амплитуда будет лежать в рамках +23… +31 градуса тепла. Детальный прогноз на понедельник опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают о том, что в западных регионах циклон продолжит свою активность. Дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях. При этом, по данным прогноза, осадки будут несильными. В остальных регионах ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

Как сообщается в обновленном прогнозе, погода в понедельник продолжит радовать украинцев летним теплом. Теплее всего будет, на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +28… +31 градусов. Исключение составит Одесская область, где синоптики прогнозируют +23… +25 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +23 до +27 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных и восточных районах, где градусники покажут +27… +30 градусов. При этом в ночное время термометры опустятся до +13… +17 градусов.

Погода в Украине 8 июня будет жаркой и дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Также метеорологи напомнили о том, что из-за обильных осадков возможны подтопления.

"6-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 08 ч 05 июня. Местами возможен выход воды на заводь", - говорится в заявлении метеорологов.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Также мы сообщали, что ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь 2020. Отмечается, что погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будут в норме.