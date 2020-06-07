Буде справжня спека, але є нюанс: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 8 червня, в понеділок, буде по-літньому спекотною в більшості областей. Проте на заході нашої країни очікуються опади і більш низькі температури. Вдень температурна амплітуда буде лежати в межах +23... +31 градуса тепла. Детальний прогноз на понеділок опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про те, що в західних регіонах циклон продовжить свою активність. Дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. При цьому, за даними прогнозу, опади будуть несильними. В інших регіонах очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погода в понеділок продовжить радувати українців літнім теплом. Найтепліше буде, на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +28... +31 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де синоптики прогнозують +23... +25 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +23 до +27 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних і східних районах, де градусники покажуть +27... +30 градусів. При цьому в нічний час термометри опустяться до +13... +17 градусів.

Погода в Україні 8 червня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Також метеорологи нагадали про те, що через рясні опади можливі підтоплення.

"6-9 червня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 08 год 05 червня. Місцями можливий вихід води на заплаву", - йдеться в заяві метеорологів.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Також ми повідомляли, що раніше синоптики опублікували прогноз погоди на червень 2020. Відзначається, що погода в Україні в червні буде тепліше, ніж звичайно, а от кількість опадів буде в нормі.