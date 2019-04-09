Будьте осторожны: в Киеве разыскивается опасный преступник

Коллаж РБК-Украина

Подозреваемого в совершении серии тяжких преступлений объявили в розыск

Правоохранители Киева объявили в розыск мужчину, который подозревается в совершении серии тяжких преступлений. Об этом информирует Национальная полиция Киева.

Отмечается, что опасный преступник может нести угрозу для окружающих, поэтому на розыск злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции Киева и патрульной полиции.

"Внимание! Помогите разыскать мужчину! Лицо, изображенное на фото, подозревается в совершении серии тяжких преступлений. Если вы имеете информацию относительно его места нахождения, не пытайтесь самостоятельно его задержать, зато немедленно сообщите эту информацию", - говорится в сообщении полиции.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Любую информацию о злоумышленнике правоохранители просят сообщать по номерам телефона 102 или 278-36-83.

Напомним, что ранее под Киевом разыскивали опасного убийцу. Полиция обнаружила тело 22-летнего потерпевшего со следами телесных повреждений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что в совершении преступления подозревается Черевниченко Денис Сергеевич, зарегистрированный в городе Гостомель.

Ранее мы писали о том, что полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые 8 марта около 23:00 на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" оказали вооруженное сопротивление патрульной полиции.

А также сообщали, что в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Известно, что он бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).