Вот к чему приводит безразличие: в Конотопе глыба льда проломила мужчине голову

Коллаж РБК-Украина

В произошедшем винят местных чиновников

3 февраля в Конотопе (Сумская область) глыба льда упала с крыши многоэтажного дома, травмировав несколько человек. Об этом сообщила депутат Сумского областного совета Елена Сердюк в социальной сети Facebook.

"В Конотопе пролилась кровь! По вине местных чиновников льдом, упавшая с крыши многоэтажки, тяжело травмированы нескольких конотопцев. Одному мужчине даже проломило череп! Сейчас он в реанимации. Доуправлялись, скоты! На фото остатки крови жертв бездействия Омельченко и Сизоншы, которые спешно зачищаются коммунальщиками", - написано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/Олена Сердюк)

Последствия ужасного инцидента можно посмотреть на снимках, которые женщина прикрепила к посту. К слову, по факту случившегося возбудили уголовное дело о служебной халатности.

Фото: (facebook.com/Олена Сердюк)

"Вот к чему приводит безразличие людей... Сидите дальше на кухнях и диванах, ждите манны небесной", - прокомментировал один из пользователей.

"Виноваты те, кто грабит бюджет города!" - добавил второй.

Скриншот: (facebook.com/Олена Сердюк)

Напомним, что под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку. По данным медиков, предварительный диагноз - перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома. При этом врачи отметили, что состояние парня тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Киеве на припаркованный автомобиль во дворе здания обрушилась глыба льда со снегом. В результате падения лед пробил стеклянную панорамную крышу машины.

Мы также писали о том, что в Харькове возле одного дома в разное время на голову двум людям упали сосульки. При этом прохожие получили сложные травмы.