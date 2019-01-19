Виновата погода? В Харькове двое тяжело травмированы из-за обвала льда

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Ранее харьковчане жаловались на бездействие ЖКХ в уборке наледей и сосулек

В пятницу, 18 января, в центре Харькова на ул. Рымарской возле одного дома в разное время на голову двум жителям упали сосульки. В результате бездеятельности коммунальных служб прохожие получили сложные травмы. Об этом сообщает STYLER со ссылкой на "ГородХ".

Инцидент произошел на улице Рымарской в Харькове. Вечером 18 января возле одного из домов на голову парня с крыши здания рухнула сосулька и упала прямо на него.

"Около шести вечера мой сын на Рымарской, возле дома "Саламандра" стал свидетелем, как парню глыба на голову упала. Прохожие думали, что его убило. Подошли, он застонал - "скорую" вызвали и погрузить помогли. Парень, когда очнулся, не мог понять, что с ним случилось", - рассказала "ГородХ" харьковчанка Наталья.

Кроме того, по информации полиции, 18 января около 19:00 на той же улице Рымарской сосулька упала на 56-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу неотложной скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом и раной руки, ушибом грудного отдела.

"Пострадавшую доставили в больницу скорой неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом и раной руки, ушибом грудного отдела. Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Проверка продолжается", — написали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Следует отметить, что Харьковчане давно жалуются на большое количество обледенений, однако коммунальные службы ничего не предпринимают. Возле буквально каждого дома коммунальщики повесили ограждение и предостережение о наледи.

Сосульки в Харькове (фото: instagram.com/h_kharkov)

Следует напомнить, что по информации харьковского горсовета, заявку на уборку сосулек можно оставить по номерам:

1.Центральная диспетчерская служба Департамента жилищного хозяйства: 725-26-52;

2. Городская информационно-диспетчерская служба: 15-62;

3. В КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие": 393-16-54, 731-97-30;

4. На участки КП "Жилкомсервис" по месту жительства.

Напомним, что во Львове на женщину рухнул балкон, но она осталась жива.

Ранее сообщалось, что в Харькове на школьника упал козырек подъезда.

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