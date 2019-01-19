Винна погода? У Харкові двоє важко травмовані через обвал льоду

Колаж РБК-Україна

Раніше харків'яни скаржилися на бездіяльність ЖКГ у прибиранні криги і бурульок

У п'ятницю, 18 січня, в центрі Харкова на вул. Римарській біля одного будинку в різний час на голову двом жителям впали бурульки. В результаті бездіяльності комунальних служб перехожі отримали складні травми. Про це повідомляє STYLER з посиланням на "ГородХ".

Інцидент стався на вулиці Римарській в Харкові. Увечері 18 січня біля одного з будинків на голову хлопця з даху будинку впала бурулька і впала прямо на нього.

"Близько шостої вечора мій син на Римарській, біля будинку "Саламандра" став свідком, як хлопцеві на голову впала бурулька. Перехожі думали, що його вбило. Підійшли, він застогнав - "швидку" викликали і донести до "карети" допомогли. Хлопець, коли прокинувся, не міг зрозуміти, що з ним сталося", - розповіла "ГородХ" харків'янка Наталія.

Крім того, за інформацією поліції, 18 січня близько 19:00 на тій же вулиці Римарській бурулька впала на 56-річну жінку. Постраждалу доставили в лікарню швидкої невідкладної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, переломом і раною руки, забоєм грудного відділу.

"Постраждалу доставили в лікарню швидкої невідкладної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, переломом і раною руки, забоєм грудного відділу. Інформація про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Перевірка триває", — написали у пресс-службе поліції Харківської області.

Слід зазначити, що Харків'яни давно скаржаться на велику кількість зледенінь, проте комунальні служби нічого не роблять. Майже біля кожного будинку комунальники повісили огорожу і застереження про намерзлий лід.

Бурульки в Харкові (фото: instagram.com/h_kharkov)

Слід нагадати, що за інформацією харківської міськради, заявку на прибирання бурульок можна залишити за номерами:

1. Центральна диспетчерська служба Департаменту житлового господарства: 725-26-52;

2. Міська інформаційно-диспетчерська служба: 15-62;

3. В КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство": 393-16-54, 731-97-30;

4. На дільниці КП "Жилкомсервіс" за місцем проживання.

Нагадаємо, що у Львові на жінку впав балкон, але вона залишилася жива.

Раніше повідомлялося, що у Харкові на школяра впав козирок під'їзду.

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