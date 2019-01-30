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Под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку (фото)

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 23:16
Под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку (фото)
Коллаж РБК-Украина

Молодой человек получил сильную травму головы

В городе Кременчуг, Полтавская область, медики сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня, на которого упала большая сосулька. Об этом сообщает Кременчугское отделение полиции.

Инцидент произошел по проспекту Свободы, 124.

По данным медиков, предварительный диагноз - перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома. Пи этом врачи отметили, что состояние парня тяжелое.

Под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку (фото)

Фото: pl.npu.gov.ua

В больницу выехали следственно-оперативная группа полиции. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства данного происшествия.

Напомним, что в Министерстве юстиции рассказали, какие шаги нужно предпринимать, чтобы получить компенсацию за травмы, которые произошли из-за ненадлежащей чистки от снега, льда или сосулек.

Ранее сообщалось, что в Киеве на припаркованный автомобиль во дворе здания обрушилась глыба льда со снегом. В результате падения лед пробил стеклянную панорамную крышу машины.

Мы также писали о том, что в Харькове возле одного дома в разное время на голову двум людям упали сосульки. При этом прохожие получили сложные травмы.

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