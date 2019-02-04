Вот к чему приводит безразличие: в Конотопе глыба льда проломила мужчине голову

В произошедшем винят местных чиновников
"В Конотопе пролилась кровь! По вине местных чиновников льдом, упавшая с крыши многоэтажки, тяжело травмированы нескольких конотопцев. Одному мужчине даже проломило череп! Сейчас он в реанимации. Доуправлялись, скоты! На фото остатки крови жертв бездействия Омельченко и Сизоншы, которые спешно зачищаются коммунальщиками", - написано в посте.
Скриншот поста: (facebook.com/Олена Сердюк)
Последствия ужасного инцидента можно посмотреть на снимках, которые женщина прикрепила к посту. К слову, по факту случившегося возбудили уголовное дело о служебной халатности.
Фото: (facebook.com/Олена Сердюк)
"Вот к чему приводит безразличие людей... Сидите дальше на кухнях и диванах, ждите манны небесной", - прокомментировал один из пользователей.
"Виноваты те, кто грабит бюджет города!" - добавил второй.
Напомним, что под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку. По данным медиков, предварительный диагноз - перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома. При этом врачи отметили, что состояние парня тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Киеве на припаркованный автомобиль во дворе здания обрушилась глыба льда со снегом. В результате падения лед пробил стеклянную панорамную крышу машины.
Мы также писали о том, что в Харькове возле одного дома в разное время на голову двум людям упали сосульки. При этом прохожие получили сложные травмы.