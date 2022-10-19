Чи можна збирати дрова в лісі для опалення - важливе пояснення

Купити чи заготовити самостійно?

Очевидно, що купівля дров є менш кропіткою, адже ваше діло просто замовити та заплатити. Проте від ціни й залежить, в яку сторону ви зробите вибір, адже ціна за кубометр дров коливається в межах 1300 до 1750 гривень.

У такому разі ощадливіше буде заготовити матеріали самостійно. Зауважте, що просто піти до лісу та нарубати сухих дерев не можна. Річ у тім, що всі повалені дерева чи їхні частини належать державі. Тобто забрати дерево буде незаконно.

Це кваліфікується за статтею про адмінправопорушення "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур" і карається відповідними штрафами.

Для того, щоб все ж могти забрати сухостій, потрібно володіти лісорубним квитком. Зазвичай він є у постійних користувачів лісних ресурсів, здебільшого це лісогосподарські підприємства.

Без спеціального дозволу можна збирати тільки листя, хвою, дрібні гілочки та опалу кору.

Чому збирати деревину не можна?

У Чернігівському обласному лісгоспі пояснюють, чому самостійно збирати деревину та зачищати ліси заборонено

Перш за все потрібні зміни до законодавства. Лісогосподарські підприємства не можуть самостійно дозволяти населенню заготовляти навіть сухі та повалені дерева.

По-друге, лісозаготівельні роботи мають підвищений рівень небезпеки та несуть пряму загрозу життю людини. У такому разі виникає питання відповідальності за нещасні випадки.

Третім фактором є свідомість громадян або її відсутність. Не виключено, що збираючи сухостій, будуть вивозити хороші здорові дерева. Тож контроль точно повинен бути присутнім.

Чим опалювати, окрім дров?

Вугілля

Вирішуючи, який вид вугілля обрати для опалення будинку, найпершим згадують антрацит.

Цей вид вугілля має найкращі паливні характеристики за мінімальною витратою, максимальною тепловіддачею та рівномірним, довгим горінням кожної завантаженої партії.

Одна тонна антрациту стартує в ціні від 6000 гривень.

Брикети

Брикети дуже компактні та займають набагато менше місця, ніж інші види палива. Паливні брикети горять красивим і рівним полум'ям, весь час зберігаючи постійну високу температуру горіння.

Згоряють вони протягом однієї-півтори години, але продовжують тліти ще кілька годин. Після згорання маса золи не більше 1%. Тоді як після згоряння вугілля залишається 30-40% попелу, а після дров - до 15%.

Ціни на паливні брикети починаються з позначки 300-400 гривень за певну вагу.

Пелети

Це один із найбільш екологічно чистих видів палива. Пелети легкі в транспортуванні, утворюють безбарвний дим і не виділяють неприємні запахи при згорянні та довго зберігаються.

Серед мінусів цього виду опалення висока ціна опалювального обладнання, труднощі, якщо будинок віддалено від великого міста та присутність на ринку сировини низької якості. А коштують пелети від 2000 гривень за тару.