Чистилище: инцидент с комбатом в "Десне" шокировал украинцев (видео)

Скандал в учебке ВСУ "Десна" вспыхнул из-за комбата, который устроил погром в казарме

В ВСУ вспыхнул новый скандал после того, как в сеть попало видео настоящего погрома в казарме в учебном центре "Десна" в Черниговской области. На кадрах видно, как камандир батальона нецензурно ругается на резервистов и разбрасывает посуду по коридору. Ролик опубликован на YouTube-канале InfoResist 8 марта, но указывается, что снят был 5 марта.

Авторы видео обсуждают вспышки гнев офицера и отмечают, что он даже бросался автоматом. Но снять тот момент не удалось.

"Понеслась беда по гребне", - говорит один военный другому, после чего в кадре появляется комбат и начинает отчитывать резервистов.

Не стесняясь в выражениях и крайне раздраженно он кроет матом ребят, упрекая тех в том, что из-за их поведения его "с гов*ом мешают". Также офицер сетует, что бить резервистов нельзя. Очевидно, комбат находит службу военных крайне неудовлетворительной, но конструктивной критики, судя по 1,5-минутному ролику, в его крике не слышно.

"Чистилище, с*ка, чистилище!" - вздыхает один из резервистов, которые снимали видео и с сарказмом добавляет: "Приходите, ребята, в "Десну" служить, тут так классно!"

Сообщается, что "героя" видео зовут Зеленин В.

Офицер пинает ногой чашки, разбросанные в коридоре, и "выступил" с речью:

"Что не понятно, бл*дь. Я сказал проходите, положите нах*й эти чашки! Я с*ка для кого их выкидываю нах*й? С*ка долбо*бы, бл*дь! Я с*ка таких долбо*бов еще не видел, нах*й. Вье*али все на эту сторону, нах*й. С*ка, бить вас нельзя, нах*й, у*бище. Меня, с*ка, с гов*ом мешают из-за вас. Я, с*ка, сказал стоять, нах*й, значит стоять. Нех*й там шастать, бл*дь".

Видео: YouTube / InfoResist

В комментариях к видео пользователи сети высказывают возмущение таким поведением комбата. В то же время некоторые отмечают, что ролик может однобоко показать ситуацию, а у офицера, вероятно, были причины отчитывать резервистов.

"Перед строем сорвать погоны и метлой ср*ной из армии";

"А то, что эти резервисты не соблюдают устав и бухают каждый вечер они не сняли видео﻿";

"Так это в уставе прописано так бесноваться в случае нарушений?﻿"

"Бухают или нет - нам неизвестно. А то, что этот бычий совдеповский устав давно пора менять - это факт.";

"Эта закалка еще со времен СССР тянется. Мозги быстро не перестроишь. Тем более в армии";

"Честно, я его понимаю... если они полностью не выполняют устав, то как на них влиять, кроме как матом";

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