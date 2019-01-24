Чуда не произошло: родители променяли десятерых детей на водку

Коллаж РБК-Украина

Социальные службы вынуждены были отправить детей в приют

В Мукачево суд лишил многодетных родителей прав, так как они не справлялись со своими десятью детьми. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

История с многодетной семьей, в которой воспитывается 10 несовершеннолетних детей, началась еще год назад. После тщательных проверок было установлено, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, а дети содержатся в неблагоприятных условиях.

Однако социальные службы решили дать родителям еще один шанс. Более года семье помогали социальные работники, волонтеры. Они пытались помочь многодетным родителям изменить образ жизни и побороть зависимость от алкоголя.

Родителей неоднократно вызывали на заседания комиссии по вопросам защиты прав детей и привлекали их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Но чуда не произошло, все усилия оказались тщетными, и родители вместо своих 10-х детей выбрали горячительные напитки.

Перед новогодними праздниками Мукачевский городской районный суд постановил изъять всех детей из семьи, а социальным службам пришлось определить их в одно из областных учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Николаевом пациентке отрезали ногу с вывихом.

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