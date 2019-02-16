Чудовищное ДТП под Киевом: вследствие аварии заживо сгорел пассажир

Виновники скрылись с места происшествия

Под Киевом произошел шокирующий инцидент: джип BMW Х5 влетел в Lanos и лишил жизни женщину. Виновников обнаружено не было, они скрылись с места аварии. Об этом в социальной сети Facebook информирует dtp.kiev.ua.

Авария произошла в ночь с 15 на 16 февраля на киевском Столичном шоссе возле Конче-Заспы. BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos.

Авто загорелось от удара. Водитель смог выбраться невредимым, а вот пассажирка сгорела заживо. Мужчины, которые были виновниками аварии, оставили побитое BMW, а после исчезли в неизвестном направлении.

Напомним, что на трасе Киев - Харьков в трагическом ДТП погибла девушка, которая перебегала дорогу в надежде помочь водителю перевернувшегося автомобиля.

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