ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

День весеннего равноденствия: астролог дал советы на 21 марта

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 08:39
День весеннего равноденствия: астролог дал советы на 21 марта
Иллюстративное фото (pixabay.com)

День весеннего равноденствия - повод радоваться и быть счастливым, говорит астролог Влад Росс

День весеннего равноденствия 21 марта знаменует приход настоящей весны. Но как правильно провести этот день, знает далеко не каждый. Именно поэтому известный астролог Влад Росс дал несколько советов украинцам по поводу того, что нужно делать сегодня.

По его словам, первым делом 21 марта нужно пойти любому водоему (море, река, озеро и т. д.), зажечь на берегу костер, водить вокруг него хороводы. Ну, так делали наши предки. Кроме того, издавна люди в этот день пекли блины и хлеб, а вино - символ любви - подогревали на костре.

День весеннего равноденствия: астролог дал советы на 21 марта

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Нужно было в этот день также обязательно встретить восход солнца и загадать желание - оно обязательно сбудется. При этом важно знать очень важную вещь: день весеннего равноденствия ни в коем случае нельзя встречать в одиночестве. А еще сегодня нельзя быть грустным, ругаться., а наоборот - веселитесь, празднуйте, будьте в хорошем и благодушном настроении.

Также Росс в комментарии "Главреду" говорит, что 21 марта начинается очень благоприятная декада месяца - все десять дней можно будет гулять и веселиться. 

Добавим, что издавна люди приписывали магические свойства и сильную энергетику дню весеннего равноденствия, когда солнце переходит из южного полушария в северное, а длительность дня и ночи сравняется. Конечно же, наши предки вывели несколько примет и правил. Например, на протяжении столетий они точно знали, что нельзя делать в день весеннего равноденствия; знали, как провести этот день с пользой для себя и природы; могли по погоде, например, легко определить, каким будет урожай в году и многое другое.

День весеннего равноденствия: астролог дал советы на 21 марта

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кстати, погода в Украине 21 марта порадует долгожданным весенним теплом, которое продлится почти неделю.

А еще сегодня начинается астрологический новый год - солнце входит в знак Овна и несет волну энергии и кардинальных перемен в жизни каждого из нас. 

Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет этой весной Попрощайтесь с вредными привычками: что еще нужно сделать на новолуние в марте
Новости Украины астролог
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь