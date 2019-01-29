Детей нужно кормить: насильник провизора из Харькова попросился под домашний арест

Серийного насильника дома ждут жена и дети

Суд в Харькове избрал меру пресечения извергу, который посреди дня ворвался в аптеку и, угрожая физической расправой, изнасиловал в подсобке девушку-провизора, а также отобрал у нее телефон. Он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина оказался "редким семьянином", он попросил отпустить его под домашний арест, поскольку дома осталась безработная жена и двое детей, а он единственный кормилец в семье.

Судья проигнорировал просьбы "семьянина" и поддержал прокурора, отправив насильника в СИЗО.

Выяснилось, что мужчина семь раз осужденный рецидивист, при чем трижды - за изнасилование. В 2009 году его посадили за изнасилование в извращенной форме.

Нападение на провизора в аптеке (фото: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что экс-подруга Роналду пообещала предоставить доказательства его сексуальных преступлений.

Кстати, в США задержали мужчину, который изнасиловал женщину, уже 10 лет лежащую в коме. Никто бы и не узнал, если бы она не забеременнела и не родила ребенка.

Напомним, в Черкасской области учителя обвиняют в домогательствах к ученикам.