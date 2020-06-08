В Днепре змея залезла в квартиру на седьмом этаже (видео)

В Днепре метровая змея забралась в квартиру на седьмом этаже. Людям пришлось вызывать спасателей. Когда они прибыли, то обнаружили змею на кухне. Ее изловили при помощи специального устройства.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, на улице Юрия Савченко Чечеловского района города Днепр. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат своей квартиры. Спасателям она позвонила около часа дня. Спасатели поймали змею и посадили ее в бочку, а затем выпустили за пределами города.

Змея пробралась в квартиру в Днепре на седьмом этаже (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в Сумской области в Гетманском национальном природном парке произошел серьезный пожар, в результате которого сгорели животные и птицы из Красной книги, а также вся полезная микрофлора почвы.

Эксперты выяснили, что причиной возгорания стал поджег сухостоя. По факту происшествия ведется следствие, виновным грозят новые увеличенные штрафы, а также уголовная ответственность.

Очевидцы рассказали, что пожар произошел в ночное время и у животных спастись просто не было шансов.

Напомним, в Чернобыль после пожара вернулись уникальные животные.

Ранее первый вертолет Н145 для украинских "копов" и спасателей сняли на заводе в Германии.