Под Днепром нелюди расчленили щенков: что "светит" живодерам

Живодеры живьем расчленили двух щенков. Шокирующий инцидент произошел под Днепром в Першотравенске. По данному факту правоохранители открыла уголовное производство, передали в пресс-службе Павлоградского отделения полиции.

Отмечается, что с животными жестоко разделались подростки. Они убили собак, после чего распотрошили и доставали органы. Затем нелюди выкололи щенкам глаза, отрезали уши и подушечки лап.

Сообщается, что одинм их живодеров является местный парень 2003 года рождения.

В полиции рассказали, что следователи проводят все необходимые действия для установления всех обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.

Иллюстративное фото: Щенки (Novoston)

"Копы" опрашивают родителей, педагогический коллектив учебного заведения и близкий круг общения парня.

Также в полиции заявили, что досудебное следствие было начато по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными).

Теперь живодерам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Фото: полиция (из открытых источников)

Отметим, что это уже далеко не первый случай издевательства над животными, зафиксированный в Днепропетровской области в последнее время. Так, в марте живодеры привязали собаку к грузовому составу поезда. Животное погибло после того, как в таком состоянии проехало несколько станций.

Также мы сообщали о том, что в Днепре изверги отрезали коту лапы. Бездыханное тело животного лежало на детской площадке.

Напомним также, что недавно в Днепропетровской области в Кировом Роге "коп" наколол на вилы бродячего пса, после чего бросил в костер.