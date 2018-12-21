В "ДНР" активизировались патриоты Украины (фото)

Коллаж РБК-Украина

Патриотическими листовками обклеили улицы нескольких украинских городов

На Донбассе 20 октября в некоторых городах появились проукраинские листовки, которые расклеены на всевозможных зданиях. Об этом сообщил бывший боец из Донецкой области Виталий Овчаренко на своей странице в Facebook.

Листовки появились на оккупационных административных зданиях, остановках общественного транспорта, магазинах и дверях подъездов. Патриоты активизировались в Донецке, Моспино и Старобешево.

Фото: (facebook.com/vitalii.ovcharenko)

Что примечательно, листовки появились на дверях общежития Старобешевского ПТУ, где проживают российские солдаты оккупационных сил Российской Федерации. Такой поступок патриотов Овчаренко считает действительно героическим.

Скриншот поста: (facebook.com/vitalii.ovcharenko)

Ранее мы писали подробности смерти российского боевика в украинской тюрьме. Причиной смерти стало падение с лестницы. Отмечается, что инцидент произошел еще полторы недели назад, однако информация об этом была предана широкой огласке только вчера.

Напомним, украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.

Мы писали, что во Львове провели в последний путь активиста Игоря Коцюрубу. Отмечается, что мужчина являлся сопредседателем "революции на граните", председателем "Студенческого братства" Львовской политехники и секретарем "Студенческого братства" Львова.

А также сообщали, что на Донбассе погиб украинский воин. Как рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Виктор погиб в результате обстрела со стороны противника - в него попала вражеская пуля снайпера.