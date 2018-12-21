У "ДНР" активізувалися патріоти України (фото)

Колаж РБК-Україна

Патріотичними листівками обклеїли вулиці кількох українських міст

На Донбасі 20 жовтня в деяких містах з'явилися проукраїнські листівки, які розклеєні на всіляких будівлях. Про це повідомив колишній боєць з Донецької області Віталій Овчаренко на своїй сторінці в Facebook.

Листівки з'явилися на окупаційних адміністративних будівлях, зупинках громадського транспорту, магазинах і дверях під'їздів. Патріоти активізувалися в Донецьку, Моспіно та Старобешеве.

Фото: (facebook.com/vitalii.ovcharenko)

Що примітно, листівки з'явилися на дверях гуртожитку Старобешівського ПТУ, де проживають російські солдати окупаційних сил Російської Федерації. Такий вчинок патріотів Овчаренко вважає справді героїчним.

Скріншот поста: (facebook.com/vitalii.ovcharenko)

Раніше ми писали подробиці смерті російського бойовика в українській в'язниці. Причиною смерті стало падіння зі сходів. Зазначається, що інцидент стався ще півтора тижні тому, проте інформація про це була віддана широкому розголосу тільки вчора.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака.

Ми писали, що у Львові провели в останню путь активіста Ігоря Коцюрубу. Наголошується, що чоловік був співголовою "революції на граніті", головою "Студентського братства" Львівської політехніки і секретарем "Студентського братства" Львова.

А також повідомляли, що на Донбасі загинув український воїн. Як розповіли в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Віктор загинув в результаті обстрілу з боку супротивника - в нього влучила ворожа куля снайпера.