ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У "ДНР" активізувалися патріоти України (фото)

STYLERЖиття    21.12.2018 - 12:20
У "ДНР" активізувалися патріоти України (фото)
Колаж РБК-Україна

Патріотичними листівками обклеїли вулиці кількох українських міст

На Донбасі 20 жовтня в деяких містах з'явилися проукраїнські листівки, які розклеєні на всіляких будівлях. Про це повідомив колишній боєць з Донецької області Віталій Овчаренко на своїй сторінці в Facebook.

Листівки з'явилися на окупаційних адміністративних будівлях, зупинках громадського транспорту, магазинах і дверях під'їздів. Патріоти активізувалися в Донецьку, Моспіно та Старобешеве.

 

Фото: (facebook.com/vitalii.ovcharenko)

Що примітно, листівки з'явилися на дверях гуртожитку Старобешівського ПТУ, де проживають російські солдати окупаційних сил Російської Федерації. Такий вчинок патріотів Овчаренко вважає справді героїчним.

У &quot;ДНР&quot; активізувалися патріоти України (фото)Скріншот поста: (facebook.com/vitalii.ovcharenko)

Раніше ми писали подробиці смерті російського бойовика в українській в'язниці. Причиною смерті стало падіння зі сходів. Зазначається, що інцидент стався ще півтора тижні тому, проте інформація про це була віддана широкому розголосу тільки вчора.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака.

Ми писали, що у Львові провели в останню путь активіста Ігоря Коцюрубу. Наголошується, що чоловік був співголовою "революції на граніті", головою "Студентського братства" Львівської політехніки і секретарем "Студентського братства" Львова.

А також повідомляли, що на Донбасі загинув український воїн. Як розповіли в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Віктор загинув в результаті обстрілу з боку супротивника - в нього влучила ворожа куля снайпера.

 

 

На Донбасі за добу поранено одного українського військового ЦВК перевірить можливості проведення виборів президента в Донецкой и Луганской областях
Новини України Донбас
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся