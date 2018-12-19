Во Львове провели в последний путь активиста Игоря Коцюрубу

Коллаж РБК-Украина

Друзья утверждают, что мужчину убили

Сегодня, 18 декабря, на Лычаковском кладбище во Львове попрощались с общественным деятелем и волонтером Игорем Коцюрубой, чьи друзья предполагают, что его убили. Об этом информирует пресс-служба Львовской ОГА.

Прощание состоялось в Военном Храме Сретения Господня. Отмечается, что Коцюруба являлся сопредседателем "революции на граните", председателем "Студенческого братства" Львовской политехники и секретарем "Студенческого братства" Львова.

Фото: (loda.gov.ua)

Помимо того, с начала Революции Достоинства был активным участником и до последних дней помогал украинской армии. Он стремился, чтобы у молодежи было военно-патриотическое воспитание и являлся главой общественного формирования "Патриот".

Напомним, что друзья и родственники утверждают, что Игоря убили. Не смотря на то, что по предварительной информации Коцюруба умер от остановки сердца, близкие распространяют информацию, что украинского активиста нашли с перерезанными венами и не верят, что он могналожить на себя руки.

Ранее мы сообщали о том, что умерла украинская журналистка. В Черновцах на 59-м году жизни скончалась Наталия Команяк.

А также рассказывали о том, что умер самый молодой директор украинской библиотеки.

Напомним, что недавно в Одессе погиб Александр Захария - известный украинский ученый-химик и общественный деятель.