У Львові провели в останню путь активіста Ігоря Коцюрубу

Колаж РБК-Україна

Друзі стверджують, що чоловіка вбили

Сьогодні, 18 грудня, на Личаківському цвинтарі у Львові попрощалися з громадським діячем і волонтером Ігорем Коцюрубой, чиї друзі вважають, що його вбили. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Прощання відбулося у Військовому Храмі Стрітення Господнього. Відзначається, що Коцюруба був співголовою "революції на граніті", головою "Студентського братства" Львівської політехніки і секретарем "Студентського братства" Львова.

Фото: (loda.gov.ua)

Крім того, з початку Революції Гідності був активним учасником і до останніх днів допомагав українській армії. Він прагнув, щоб у молоді було військово-патріотичне виховання і був головою громадського формування "Патріот".

Нагадаємо, що друзі і родичі стверджують, що Ігоря вбили. Не дивлячись на те, що за попередньою інформацією Коцюруба помер від зупинки серця, близькі поширюють інформацію, що українського активіста знайшли з перерізаними венами і не вірять, що він міг наложити на себе руки.

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