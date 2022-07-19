Что должны знать родители перед тем, как отправлять ребенка в школу 1 сентября: все детали об обучении

Обучение в школах начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года. Будет проходить обучение с рядом особенностей с учетом военного положения.
Об этом пишет МОН.
В частности, очное обучение происходит только тогда, когда для всех детей и учителей есть места в укрытии.
Если мест в сооружениях гражданской защиты не хватает, то образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов в течение дня, недели, месяца или семестра.
Что необходимо сделать перед открытием школы:
Омбудсмен Сергей Горбачев рассказал "Украинской правде. Жизни", что школа должна общаться с родителями. В частности, перед началом учебного года учебные заведения должны провести информационную работу с родителями, показать укрытие и где во время воздушной тревоги будут находиться дети.
Также должны разработать и донести до сведения детей, родителей, учителей правила пребывания в укрытии, правила передачи ребенка родителям после завершения тревоги и другие вопросы безопасности.
Соответствующую работу необходимо провести с воспитанниками, учениками и студентами по безопасности, ознакомить с правилами эвакуации в укрытие и пребывания в нем.
"Мы не можем также игнорировать реальный риск террористических актов, принесения взрывных устройств в учреждения образования, оружия, проникновения в учреждения образования, в которых нет пропускной системы, посторонних опасных лиц. Поэтому с родителями и учениками необходимо провести разъяснительную работу, предостеречь их об опасностях и призвать быть бдительными, обращать внимание на подозрительных посторонних лиц и предметы в учебном заведении", - сказал Горбачев.
Нужно различать виды укрытий, ведь для каждого вида укрытия свои особенности его обеспечения.
Простейшие укрытия обеспечиваются:
Ранее мы сообщали, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября.
Также мы писали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.