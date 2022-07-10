Домашние тапочки вредят вашему здоровью: какие именно лучше выбросить

Вредность домашних тапочек

В первых рядах "против" выступают хирурги-ортопеды. Они аргументируют свою позицию с точки зрения науки, а она говорит, что плоская подошва, отсутствие каблука и любых форм для поддержания формы стопы - крайне вредны.

Во время ходьбы в такой обуви вы вынуждены сжимать пальцы, чтобы удерживать их. Со временем такая практика может привести к деформации суставов, а именно к вальгусному изменению суставов на пальцах стопы и другим заболеваниям.

Более того, у людей, которые много ходят в тапочках, образуются мозоли под большим пальцем. Такие уплотнения кожи потом трудно удалить.

Еще одним аргументом против медики называют - гигиену. Ведь комнатные тапочки относительно редко меняют и в основном обувают босиком. Вспомните сколько гостей обували ваши тапочки... Как результат, большое количество микробов накапливается за относительно короткий промежуток времени. А вероятность образования грибка высока, как никогда.

Именно такие тапочки - самые плохие (фото: pixabay)

Какую обувь лучше выбрать для дома

Врачи рекомендуют отказаться от мягких тапочек и обратить внимание на тапочки с более плотной структурой, подошвой, которая повторяет форму стопы и имеет небольшой каблук - 2-3 см. Конечно, старайтесь найти вариант из натуральных "дышащих" материалов.

Обувь для дома должна быть вашего размера, подобранная именно для вас. Обратите внимание на ширину передней части, чтобы пальцы не были сомкнуты. Рекомендуется обувь с закрытой пяткой, чтобы не создавать ненужного напряжения на суставы стопы при каждом шаге.

Не менее важной является подошва. Она должна быть достаточно толстой, чтобы амортизировать. Если уже поиск обуви с такой подошвой кажется слишком сложным, врачи рекомендуют использовать ортопедические стельки, которые помогут снять напряжение с суставов. С точки зрения гигиены следует носить домашние тапочки с носками.

"Помните, что для здоровья и уюта не существует мелочей. Если вы будете придерживаться этих несложных правил и внимательно относиться к себе, то всегда будете чувствовать себя уютно, надев любимые тапочки. А значит комфортный отдых после тяжелого рабочего дня вашим ногам гарантирован", - подытожила Елена Буракова.