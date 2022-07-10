Домашні капці шкодять вашому здоров'ю: які саме краще викинути

Шкідливість домашніх капців

У перших рядах "проти" виступають хірурги-ортопеди. Вони аргументують свою позицію з точки зору науки, а вона каже, що плоска підошва, відсутність каблука та будь-яких форм для підтримки форми стопи - вкрай шкідливі.

Під час ходьби в такому взутті ви змушені стискати пальці, щоб утримувати їх. З часом така практика може призвести до деформації суглобів, а саме до вальгусної зміни суглобів на пальцях стопи, та інших захворювань.

Щобільше, у людей, які багато ходять у капцях, утворюються мозолі під великим пальцем. Такі ущільнення шкіри потім важко видалити.

Ще одним аргументом проти медики називають - гігієну. Адже кімнатні капці відносно рідко змінюють та в основному взувають босоніж. Пригадайте скільки гостей взували ваші капці... Як результат, велика кількість мікробів накопичується за відносно короткий проміжок часу. А й імовірність утворення грибка висока, як ніколи.

Саме такі капці - найгірші (фото: pixabay)

Яке взуття краще обрати для дому

Лікарі рекомендують відмовитись від м'яких капців та звернути увагу на капці з більш щільною структурою, підошвою, яка повторює форму стопи та має невеликий каблук - 2-3 см. Звісно, намагайтесь знайти варіант з натуральних "дихаючих" матеріалів.

Взуття для дому має бути вашого розміру, підібране саме для вас. Зверніть увагу на ширину передньої частини, аби пальці не були зімкнуті. Рекомендується взуття з закритою п'яткою, щоб не створювати непотрібної напруги на суглоби стопи при кожному кроці.

Не менш важливою є підошва. Вона має бути досить товстою, аби амортизувати. Якщо вже пошук взуття з такою підошвою здається заскладним, лікарі рекомендують використовувати ортопедичні устілки, які допоможуть зняти напругу з суглобів. З точки зору гігієни слід носити домашні капці зі шкарпетками.

"Пам’ятайте, що для здоров’я та затишку не існує дрібниць. Якщо ви будете дотримуватися цих нескладних правил і уважно ставитися до себе, то завжди будете почуватися затишно, надягнувши улюблені капці. А значить комфортний відпочинок після важкого робочого дня вашим ногам гарантований", - підсумувала Олена Буракова.