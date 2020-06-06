В Донецке оккупанты похитили жительницу Евросоюза, потому что сняла российский флаг (видео)

В оккупированном Донецке боевики похитили жену гражданина Испании Евгению Йепес-Веньесу, и сейчас ее судьба неизвестна. "ДНРовцы" вломились к ней в квартиру, схватили и увезли из-за того, что женщина сняла российский флаг со своего балкона, который туда без ее согласия прикрепили оккупанты.

Сам инцидент произошел вечером 3 июня, и сейчас супруг Евгении Аннивал Йепес рассказал подробности происшествия. Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Facebook.

Также он опубликовал видео с записью комментария испанца, который он дал по телефону.

Отмечается, что Евгения - уроженка Донецка, которая еще в 90-х познакомилась в родном городе с испанцем Аннивалом. Он на тот момент был студентом Донецкого политехнического института. Пара поженилась, после этого Евгения уехала на ПМЖ в Испанию, но с родным городом при этом связи не теряла, и в Донецке у нее оставалась квартира.

Незадолго до карантина Евгения в очередной раз приехала в Донецк, и не смогла уже потом уехать, потому что ввели карантин, соответственно закрыли линию разграничения, и покинуть город оказалось невозможно.

"Что стало поводом для ареста до сих пор точно не известно, потому что не было никаких официальных комментариев или предъявления обвинения, но супруг Евгении предполагает, что арестовали из-за флага. Дело в том, что некоторое время назад "ДНРовцы" по всему центру Донецка вывесили на зданиях российские триколоры, и очевидно это должно было символизировать "всенародную любовь к России", но это вывешивали не жители Донецка сами, а именно организация "ДНР". И один из флагов закрепили на балконе квартиры Евгении Йепес, без ее согласия и не спрашивая никакого разрешения. Поскольку флаг повесили без ее согласия, Евгения его убрала. Она имела на это право, это ее частная собственность", - рассказал Казанский.

В Донецке "ДНРовцы" похитили Евгению Йепес-Веньесу - она сняла со своего балкона установленный боевиками флаг РФ (Фото: скриншот с видео youtube.com)

И вот через день в квартиру Евгении стали ломиться вооруженные люди, она успела по телефону предупредить своего мужа, и после этого связь с ней пропала. Сейчас телефоны отключены, и где она находится - неизвестно.

По словам мужа Евгении, который обзвонил соседей, в квартиру ворвались 6 или 7 человек из так называемого "МГБ" оккупантов. Сегодня стало известно, что еще одна соседка видела около 6-7 часов женщину в сопровождении "охраны" - они снова пришли на квартиру.

"Моя жена передавала этой соседке ключ от квартиры. Один из них заявил, что ей не нужен ключ, потому что она "под следствием". Соседка сказала, что это был "КГБист", - рассказал Аннивал

Казанский подчеркивает, что эта ситуация безусловно "требует вмешательства международного сообщества, так как речь идет о жительнице Евросоюза, которая не принимала участия ни в каких боевых действиях, и была похищена по абсолютно надуманному предлогу".

Так, случившееся требует неотложной реакции ОБСЕ и других международных организаций, а отвечать за инцидент должна российская сторона, так как ее граждане осуществляют контроль над оккупированными территориями Украины, заявил он.

"Очень важно, чтобы эта информация сейчас получила широкий резонанс, разошлась как можно шире, и как можно быстрее дошла до международных организаций, а они соответственно включились и вытащили человека из плена", - отметил Казанский.

Видео: В Донецке боевики "ДНР" похитили жительницу ЕС Евгению Йепес-Веньесу

Ранее сообщалось, что украинец подробно рассказал о жизни в оккупированном Донецке и всех сложностях.

Также недавно мы писали о том, что Россия кинула "ДНР" на произвол судьбы и отказала в выдаче денег.