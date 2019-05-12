Дожди и тепло: синоптик заинтриговала прогнозом погоды на понедельник

Погода в Киеве и Украине на 13 мая – синоптик обещает дожди и тепло (фото: pixabay.com)

Погода в Киеве в понедельник будет мало отличаться от воскресной

Погода в Киеве и Украине 13 мая будет теплой и дождливой. Со второй половины недели тучи разойдутся и будет преобладать солнечная погода. Об этом народный синоптик Наталья Диденко написала в своем блоге в Facebook.

Погода в Киеве и Украине на 13 мая – синоптик обещает дожди и тепло (фото: pixabay.com)

По данным синоптика, средняя температура в Украине 13 мая достигнет отметки в +19… +24 градуса тепла.

"Понедельник в Украине будет, хахаха, с периодическими дождями. Но, вы знаете, на фоне прекрасной температуры +19… +24 градуса и несильного ветра, воздух как-то материализует слово "бальзам". Дышишь, будто пьешь)", – пишет Диденко.

Погода в Киеве и Украине на 13 мая – синоптик обещает дожди и тепло (фото: facebook.com/tala.didenko)

В своем прогнозе синоптик написала, что в столице Украины ожидаются дожди и грозы. Со второй половины недели дожди прекратятся, будет доминировать сухая и солнечная погода.

"В Киеве понедельник - и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около +20 градусов. В столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть наконец преимущественно сухой и солнечной", - добавила Диденко.

В Укргидрометцентре прогнозируют не просто дожди, но и грозы. При чем они накроют всю Украину.

Погода в Киеве и Украине 13 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Наши предки следили за вечером и ночью на Якова (13 мая): теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на воскресенье, 12 мая.

До этого синоптики рассказали о погоде в мае.

Также сообщалось, что в Киев на следующей неделе придет потепление.