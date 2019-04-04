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ДТП в Харькове: новый поворот в деле Зайцевой и Дронова

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 17:58
ДТП в Харькове: новый поворот в деле Зайцевой и Дронова
Фото: коллаж РБК-Украина

Алена Зайцева успела почитать только 1 том из 13-ти

Дело о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской, фигурантов которого Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили 26 февраля к 10 годам тюрьмы, вернули обратно в Киевский райсуд через три дня. Как сообщили 4 апреля в пресс-службе Апелляционного суда, материалы уголовного производства передали в суд первой инстанции для ознакомления с ними обвиняемой.

Такое решение принял судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов.

Отмечается, что при проверке апелляционных жалоб он установил обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.

Напомним, что Зайцева после оглашения приговора подала заявление об ознакомлении с материалами дела, которое насчитывает 13 томов. В настоящее время она просмотрела только первый.

Добавим, что производство с единым уникальным номером №640 / 1664/18 поступило в Харьковский апелляционный суд 1 апреля.

ДТП в Харькове: новый поворот в деле Зайцевой и Дронова

Алена Зайцева и Геннадий Дронов в суде (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Как сообщалось ранее, недавно Зайцева подала апелляционную жалобу и сменила адвоката, который будет представлять ее интересы в Апелляционном суде. Это Юлия Плетнева. 

В суде первой инстанции ее интересы представляли Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець. 

Зайцева и Дронов получили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также их лишили права управлять автомобилем на три годы и обязали возместить семьям погибших и пострадавших компенсацию в виде 8 миллионов гривен.

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