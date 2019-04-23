Душегубка для животных: под Ровно десяток собак заморили голодом (видео)

Девушка-живодер замучила десяток собак и котенка в жилом доме под Ровно в селе Миротин. Животные были заперты в помещении без еды и воды. Полиция взялась расследовать инцидент и разыскивает 19-летнюю жительницу Ровно, которую подозревают в произошедшем. Специалисты санэпидемслужбы выясняют причину гибели собак, и по результатам проверки будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Про инцидент "копы" узнали из сообщений зоозащитников в социальных сетях.

Как выяснилось, 65-летняя жительница соседнего села намеревалась продать дом девушки, которая оставила задаток (500 долларов) и несколько месяцев назад принялась там хозяйничать.

Недавно соседи стали жаловаться пенсионерке Софие Доброчинской на большое количество собак, которые постоянно лают и бросаются на домашнюю птицу. 16 апреля следственно-оперативная группа вместе с женщиной прибыли в дом для проверки.

Полицейские обнаружили 7 мертвых щенков в одном из хозяйственных помещений во дворе. По предварительному осмотру никаких телесных повреждений или признаков издевательств над животными не зафиксировано.

Видео: YouTube / Полиция Ровенской области

Зато в доме был сплошной беспорядок: экскременты, еда и уничтожены мебель. Вероятно, животных закрывали внутри и не выпускали на улицу. Кроме того, еще около десятка собак бегали вокруг двора.

Новая орендарка на месте происшествия отсутствовала и на звонки не отвечала.

"Мы хотели продать этот дом женщине, она казалась адекватной. Дали ей ключи. Я начала оформлять документы, а она исчезла. На звонки не отвечает", - говорит София Доброчинская, передает местное издание "РадиоТрек".

По словам зоозащитницы Надежды Дубас, щенки были истощены, в ужасном состоянии. Она считает, что животные умерли от голода.

Видео: YouTube / Радио Трек

Зоозащитницу приехать в этот дом попросила сама Доброчинская. Когда все приехали осмотреть дом и выломали дверь, оттуда выбежало более десяти псов, говорится в сюжете ТСН.

"Закрытые в одном помещении без воды. Еда, каша там стоит, но воды там нет", - сказала Дубас.

Неизвестно, сколько так жили животные. Сейчас собаки, которых выпустили из дома, бегают по селу и к людям не подходят.

Фото: radiotrek.rv.ua

Если полиция установит, что животных довели до смерти, виновнице грозит арест до полугода.

Что делать с домом, который стал душегубкой для собак, сама пенсионерка не знает, так как в таком виде его никто не купит, а денег на ремонт у нее нет.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в Бердянске под Запорожьем живодеры замуровали голубей в пролетах между подъездами одной из многоэтажек.

Также мы писали о том, что в Кировом Роге сотрудник полиции наколол на вилы бродячего пса, после чего бросил в костер.

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