"Ехал на свадьбу": трагически погиб боец ВСУ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Боец должен был жениться 16 августа

В автомобильной аварии на трассе Житомир-Бердичев погиб боец ВСУ, прапорщик Александр Николаевич Лищук. Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла 15 августа в 16.30 на трассе Житомир-Бердичев. Сообщается, что Александр Лищук получил отпуск и ехал на собственную свадьбу, которая должна была состояться в четверг, 16 августа. Ему было всего 33 года.

Фото: Александр Лищук (facebook.com/kommander.nord)

Сослуживцы отзываются о нем, как о светлом и позитивном человеке. Он в ВСУ с 2005 года, а на фронте находился с 2014 года. Участвовал в военных операциях по защите поселка Гранитное.

"Светлый, позитивный человек, хороший военный, верный друг" - так характеризуют его в бригаде и в батальоне. В ВСУ с 2005 года, на фронте с 14-го. Вместе со своим 2 батальоном защищал Гранитное, затем был на терриконах круг оккупированного Докучаевска, в 2016-2017 году - в Верхнеторецком. Главный сержант батальона, очень добросовестный, сейчас тоже находился в зоне выполнения боевой задачи в Луганской области", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Лисичанске провели в последний путь бойца с позывным "Шубин".

А также о том, что в сети рассказали о гибели морпеха на Донбассе.

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой побратим – морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за Родину", - говорится в сообщении.

Видео: РБК-Украина