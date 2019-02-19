Это беспредел: инцидент с пьяным госслужащим на таможне всколыхнул сеть (видео)

Активисты произвели гражданское задержание

На территории таможенного поста Шегини в Мостиском районе Львовской области был задержан пьяный госслужащий на контрольно-пропускном пункте. Соответствующее видео опубликовали активисты "Авто Евро Сила" на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что было осуществлено гражданское задержание до выяснения обстоятельств.

До тех пор, пока не приехали полицейские, активисты удерживали нетрезвого мужчину и не давали ему уйти. Сам же "задержанный" утверждал, что не употреблял спиртные напитки, и вообще был "не на работе".

По словам одного из представителей "Авто Евро Сила", он "с бейджиком ходил по контрольно-пропускному пункту".

"Через этот пост ходит огромное количесво контрабанды. Более, чем полмиллиона за смену. И на этом посту, где нас держат незаконно, ходит пьяный госслужащий с бейджиком. Это беспредел. У нас согласно закону есть право его задержать до выяснения", - заявил активист.

Как выяснилось, госслужащим из Министерства аграрной политики Украины оказался Роман Хитра. Он показал удостоверение сотрудника службы ветеринарно-санитарного контроля.

Видео: facebook.com/AESUkraine

Длительное время активисты не давали ему уйти.

Прибывшие правоохранители пообщались с ним и составили протокол. К слову, активисты упрекали полицию в том, что те ничего не хотят делать и пытаются "закрыть на это глаза".

Через некоторое время к Роману подошла работница таможни, которую активисты также заподозрили в нетрезвом состоянии. Женщина рассказала, что у нее день рождения.

Видео: facebook.com/AESUkraine

После публикации видеороликов пользователи сети живо отреагировали на инцидент, и среди комментаторов нет единой оценки относительно "задержания". Звучит критика в адрес "шикарной реформированной таможни" и солидарность, что пьяным госслужащий на КПП делать нечего. В то же время многие убеждены, что активисты просто пытаются раздуть скандал "на пустом месте":

"Ну выпил. С кем не бывает. То что криминал. Цирк";

"Это опять евросила активировалась. Завалили "евробляхи", а теперь уже хотят управлять таможней";

"Вам там нудно?"...

Скрин комментариев: facebook.com/AESUkraine

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