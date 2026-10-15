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Корисне 15 жовтня 2026 · 16:24
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Прогноз магнітних бур до кінця жовтня: дати посилення від NOAA

Які дні будуть спокійними та коли варто очікувати підвищеної геомагнітної активності
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Прогноз магнітних бур до кінця жовтня: дати посилення від NOAA

Магнітна буря і метеозалежна жінка (фото: Styler)

Упродовж цього місяця очікуються як спокійні періоди, так і дні з підвищеною геомагнітною активністю. За попереднім прогнозом, показники можуть досягти рівня магнітної бурі.

Styler розповідає, як змінюватиметься геомагнітна активність із 15 по 31 жовтня та на які дати припадає її посилення.

Якою буде геомагнітна активність 15-20 жовтня

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 15 жовтня максимальний прогнозований Kp-індекс становить 3. Із 16 по 20 жовтня показник знизиться до 2, що відповідає спокійній геомагнітній обстановці.

У короткостроковому прогнозі NOOA на 15-20 жовтня також зазначено, що магнітних бур рівня G1 або вище не очікується.

Коли геомагнітна активність почне зростати

Зростання активності прогнозують із 21 жовтня, коли Kp-індекс підніметься до 3.

Уже 22-23 жовтня показник може досягти 4. Це означає підвищену геомагнітну активність, але ще не магнітну бурю.

24 жовтня Kp-індекс знизиться до 3, а з 25 по 30 жовтня очікується спокійна обстановка з показником 2.

Коли прогнозують магнітну бурю

Найбільше посилення геомагнітної активності очікується 31 жовтня. За попереднім прогнозом, Kp-індекс може досягти 5, що відповідає слабкій магнітній бурі рівня G1.

Це найнижчий рівень магнітних бур за шкалою NOAA. Сильних геомагнітних штормів до кінця жовтня наразі не прогнозують.

Водночас прогноз на кілька тижнів уперед може змінитися. Точніші дані про можливу бурю з'являться ближче до зазначеної дати.

Що означає індекс Kp

Kp - це показник, який характеризує рівень збурення магнітного поля Землі. Його визначають за результатами наземних спостережень за трьохгодинні проміжки.

За шкалою NOAA, індекс має значення від 0 до 9:

  • Kp 0-2 - спокійна геомагнітна обстановка;
  • Kp 3 - нестійка обстановка;
  • Kp 4 - активна геомагнітна активність;
  • Kp 5 - слабка магнітна буря G1;
  • Kp 6-9 - магнітні бурі від помірного до екстремального рівня (G2-G5).

Магнітна буря починається з показника Kp 5. Саме тому підвищення активності 22-23 жовтня ще не означає початку бурі.

Чому виникають магнітні бурі та на що вони впливають

За поясненням Європейського космічного агентства, Сонце постійно випускає потік заряджених частинок - сонячний вітер. Іноді на Сонці також відбуваються корональні викиди маси, під час яких у космос потрапляють великі обсяги плазми.

Коли збурений сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем Землі, може виникнути магнітна буря.

Сильні геомагнітні збурення здатні впливати на роботу супутників, точність навігації, радіозв'язок та електромережі. Наслідки залежать від інтенсивності бурі. Прогнозований на 31 жовтня рівень G1 належить до слабких геомагнітних штормів.

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