Это будет нечто особенное: украинцы в восторге от представителей Польши на Евровидении

В сети отметили, что это будет "нечто особенное и непохожее на выступления других лет"
Национальный отбор на Евровидение - это не только телевизионное шоу, но и конкурс, в котором неординарные исполнители борются за право представить свою страну и попасть на первое место. Так, Польша выбрала группу Tulia, о чем информирует Eurovision Ukraine в Facebook.
"Нашу соседку Польшу на Евровидении 2019 будет представлять этно-группа Tulia, которая исполняет свои песни в стиле этно-модерн! Конкурсная композиция будет представлена позже", - указано в посте.
К слову, представители Польши на Евровидении вызвали восторг даже у украинцев. Комментаторы отметили, что это будет "нечто особенное и непохожее на выступления других лет":
"Ох, какие замечательные девушки. Надеюсь, хоть они порадуют песней в этно-мотиве";
"Интересно на самом деле";
"Надеюсь, что будут петь польской";
"Интересный выбор сделала Польша. Жду песню";
Напомним, что всплыл странный факт о фаворитке. MARUV не рассчитывает на победу в конкурсе. По крайней мере, такой вывод напрашивается после того, как стало известно о том, что в день проведения решающего эфира отбора у певицы запланирован сольный концерт в одном из клубов столицы.
Мы писали, что продюсер Игорь Кондратюк разнес MARUV в пух и прах. Он удивлен, почему люди считают ее фавориткой.
Также мы сообщали, что в соцсетях возник спор из-за "голубей мира" на Национальном отборе на Евровидение 2019.