Это будет нечто особенное: украинцы в восторге от представителей Польши на Евровидении

В сети отметили, что это будет "нечто особенное и непохожее на выступления других лет"

Национальный отбор на Евровидение - это не только телевизионное шоу, но и конкурс, в котором неординарные исполнители борются за право представить свою страну и попасть на первое место. Так, Польша выбрала группу Tulia, о чем информирует Eurovision Ukraine в Facebook.

"Нашу соседку Польшу на Евровидении 2019 будет представлять этно-группа Tulia, которая исполняет свои песни в стиле этно-модерн! Конкурсная композиция будет представлена ​​позже", - указано в посте.

Фото: (facebook.com/eurovision.evrobachennya)

К слову, представители Польши на Евровидении вызвали восторг даже у украинцев. Комментаторы отметили, что это будет "нечто особенное и непохожее на выступления других лет":

"Ох, какие замечательные девушки. Надеюсь, хоть они порадуют песней в этно-мотиве";

"Интересно на самом деле";

"Надеюсь, что будут петь польской";

"Интересный выбор сделала Польша. Жду песню";

Напомним, что всплыл странный факт о фаворитке. MARUV не рассчитывает на победу в конкурсе. По крайней мере, такой вывод напрашивается после того, как стало известно о том, что в день проведения решающего эфира отбора у певицы запланирован сольный концерт в одном из клубов столицы.

Мы писали, что продюсер Игорь Кондратюк разнес MARUV в пух и прах. Он удивлен, почему люди считают ее фавориткой.

Также мы сообщали, что в соцсетях возник спор из-за "голубей мира" на Национальном отборе на Евровидение 2019.