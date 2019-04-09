Это были просто крики: очевидцы рассказали о трагедии на Ингульском мосту

В Николаеве прошло очередное заседание суда по делу Ирины Шинкарук, которая выбросила своего девятимесячного сына с Ингульского моста. В ходе заседания в Центральном районном суде были заслушаны показания очевидцев и выяснились новые странные детали инцидента.

Трагедия в Николаеве произошла год назад. Ирина Шинкарук, находясь в неадекватном состоянии, завернула ребенка в зимний комбинезон и выбросила с Ингульского моста. Мальчик выжил благодаря комбинезону и его усыновила тетя, а мама отправилась под суд.

Во время заседания один из очевидцев трагедии сообщил, что услышал какие-то невнятные крики со стороны моста. Они привлекли его внимание, и он бросился на помощь, так как предположил, что на мосту находится ребенок. Также он уточнил, что крики, которые он услышал – были не о помощи, а просто кто-то звал маму и папу, а потом начал просить прощения.

Заседание по делу Ирины Шинкарук в Николаеве (novosti-n.org)

"Я стоял курил и услышал голос. Это были крики, просто крики. Это был точно не зов на помощь. Она что-то громко говорила, мне послышалось, что она говорила мама, папа. Я потому и побежал (на мост), потому что я подумал, что там ребенок кричит", - сообщил свидетель.

Когда он прибежал к мосту, то увидел там женщину. Она сидела на асфальте, плакала и билась головой. Он пытался ее растормошить, но она не реагировала, а потом в конце концов сказала, что упал ребенок, спасите его.

Свидетель хотел сразу прыгнуть в воду, но прохожие отговорили его, так как женщина находилась в неадекватном состоянии и могла сказать неправду. Тогда он вызвал полицию.

Также он указал на то, что изначально ему показалось, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Сумами пьяная женщина выбросила с моста новорожденного ребенка.

А также рассказывали о том, что горе-мать из Николаева объяснила в суде, почему она решила выбросить своего сына с Ингульского моста.