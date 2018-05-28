"Это тюрьма": во Львовской области дети в интернате содержатся в адских условиях

Тут содержатся дети с особенными потребностями

Во Львовской области в интернате для детей с особенными потребностями царит ужасная атмосфера. Тут работают всего два педагога и один психолог, хотя этим детям необходимо повышенное внимание и помощь. Работников сократили, а оставшиеся получают мизерную зарплату, сообщается в сюжете ТСН.

Роздольский интернат – это старинный замок 1681 года, забытый на окраинах Львовщины. Здесь был женский монастырь, потом дом инвалидов. Но инвалидов вывезли еще дальше, а сюда, подальше от людских глаз, начали свозить этих детей. Так строилась советская система – нормальные люди не должны были видеть ад так близко. Когда-то их было 140, сейчас – только 80.

Видео: Дети в интернате Львовской области (tsn.ua)

Дети в основном все время лежат, практически не учатся, только иногда играют. Воспитатели любят этих детей, хотя получают минимальную зарплату. Для жителей этого городка - эта работа тоже деньги.

В Украине около 50 таких заведений, в них около шести тысяч молодых людей до 35 лет, треть из которых – дети. Детские дома-интернаты подчиняются не образовательному ведомству, а Минсоцполитики, и со времен независимости не сильно изменились. В интернат без предупреждения посетил уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

"Это тюрьма", - сказал он про интернат, увидев, как живут здесь дети.

Как ранее сообщалось, украинцы шокированы стоимостью туров в детских лагерях.