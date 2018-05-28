"Це в'язниця": у Львівській області діти в інтернаті перебувають в пекельних умовах

Тут виховуються діти з особливими потребами

У Львівській області в інтернаті для дітей з особливими потребами панує жахлива атмосфера. Тут працюють всього два педагога і один психолог, хоча цим дітям необхідно підвищена увага і допомога. Працівників скоротили, а решта отримуює мізерну зарплату, повідомляється в сюжеті ТСН.

Роздольський інтернат – це старовинний замок 1681 року, забутий на околицях Львівщини. Тут був жіночий монастир, потім будинок інвалідів. Але інвалідів вивезли ще далі, а сюди, подалі від людських очей, почали звозити цих дітей. Так будувалася радянська система – нормальні люди не повинні були бачити пекло так близько. Колись їх було 140, зараз – лише 80.

Відео: Діти в інтернаті Львівської області (tsn.ua)

Діти в основному весь час лежать, практично не вчаться, тільки іноді грають. Вихователі люблять цих дітей, хоча отримують мінімальну зарплату. Для жителів цього містечка - ця робота теж гроші.

В Україні близько 50 таких закладів, в них близько шести тисяч молодих людей до 35 років, третина з яких – діти. Дитячі будинки-інтернати підпорядковуються не освітньому відомству, а Мінсоцполітики, і з часів незалежності не сильно змінилися. В інтернат без попередження відвідав уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

"Це тюрма", - сказав він про інтернат, побачивши, як живуть тут діти.

Як раніше повідомлялося, українці шоковані вартістю турів в дитячих таборах.