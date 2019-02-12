Это какой-то зоопарк: в Киеве учительница музыки резко наехала на учеников

Юрист Станислав Куценко объяснил, как защитить права ученика, если их нарушили

Агрессивное и хамское поведение учителя в школе на уроках и вне уроков случается довольно часто.

На днях стало известно, что учительница столичной школы №295 Дарницкого района Алла Пятниковская грубо разговаривала на уроке с учениками. Она даже назвала их свиньями, а весь класс – зоопарком.

Соответствующий аудио запись разговора с учениками, сделанный во время урока музыки, опубликовали в Facebook-группе "Батьки SOS".

"Полкласса надо изолировать", "Найдется, извините, на класс три свиньи", "Может психиатра пригласить?", "Это какой-то зоопарк, и вам не в школе надо учиться, извините, а в зоопарке", - говорила учительница.

Видео: Учительница школы №295 оскорбляет учеников (Youtube/One News Новости)

Однако мнения людей разделились. Многие пользователи осудили такое поведение учительницы. Некоторые же писали, что в таких фразах нет ничего плохого. Потому что когда дети действительно срывают уроки, то учитель должен на это как-то действовать, и порой именно строгость – это выход.

В то же время в управлении образования Дарницкой райгосадминистрации сообщили, что на женщину никаких жалоб они не получали.

Фото: Скриншот

"Никаких жалоб нам не поступало. А по поводу сообщения в Facebook, так мало ли что там написано. Мы в этом разбираться не будем!" – заявили в ведомстве изданию Obozrevatel.

А тем временем в самой школе №295 никто на телефонные звонки не отвечал.

Styler обратился за комментарием к главе столичной юстиции Станислава Куценко, чтобы узнать его мнение о ситуации и объяснить, как следует действовать в подобных случаях.

"Как отец, конечно, я бы не потерпел грубого отношения к ребенку. Однако есть две стороны медали. Прослушав и проанализировав запись, можно прийти к выводу, что учительницей не было нарушено право учащихся на честь и достоинство, поскольку умышленные и прямые оскорбления, которые несут за собой соответствующий характер, отсутствуют", – комментирует Станислав Куценко.

Тем более, на записи не слышно, что происходило до строгого разговора учителя, говорит он.

Фото: Как защитить права ученика в школе - советы юриста (pixabay.com)

"В данном случае родители учащихся должны выяснить, что именно происходило на уроке, что учитель был вынужден провести аналогию между классом и зоопарком. Учениками были несоблюдены их прямые обязательства, которые определены Законом Украины "Об образовании", а именно - нарушение этических норм во время образовательного процесса", - объясняет специалист.

Согласно этому, педагогом было проведено воспитательную беседу с целью корректировки поведения учащихся во время образовательного процесса и формирования у них уважения всех его участников.

Станислав Куценко также дал совет, как можно защититься в случаях, когда были нарушены права учащихся.

"Если рассмотреть ситуацию, когда права учащихся все-таки были нарушены, то родители соискателей образования имеют право на их защиту. Они могут обратиться с соответствующей жалобой или заявлением руководителя или учредителя учреждения образования для проведения расследования. Руководством на основании заявления будет проведена служебная проверка по выявлению факта неправомерного поведения педагога с учениками и по результатам ее окончания будет вынесено соответствующее решение. Однако при отсутствии каких-либо действий от руководителя учреждения образования необходимо обращаться в органы управления образованием и правоохранительных органов. Конечно, грубые высказывания – недопустимы", - говорит он.

По его словам, хорошо, что общество обращает внимание на такие случаи.

"Это должно стать наукой как для учителя, так и для школьников и их родителей. Нарушения законодательства не вижу, но о моральных нормах стоит задуматься. Сделать выводы должны обе стороны", - добавляет Станислав Куценко.

Напомним, Станислав Куценко дал советы, как можно избежать поборов в школах.

Кроме того, юрист рассказал, как в Украине начали бороться с неплательщиками алиментов.

Также пояснили, что делать, когда потерялся паспорт и как не стать из-за этого жертвой аферистов.

Видео: Как избежать поборов в школе (video.рбк.ru)