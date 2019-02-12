Это какой-то зоопарк: в Киеве учительница музыки резко наехала на учеников

Юрист Станислав Куценко объяснил, как защитить права ученика, если их нарушили
Агрессивное и хамское поведение учителя в школе на уроках и вне уроков случается довольно часто.
На днях стало известно, что учительница столичной школы №295 Дарницкого района Алла Пятниковская грубо разговаривала на уроке с учениками. Она даже назвала их свиньями, а весь класс – зоопарком.
Соответствующий аудио запись разговора с учениками, сделанный во время урока музыки, опубликовали в Facebook-группе "Батьки SOS".
"Полкласса надо изолировать", "Найдется, извините, на класс три свиньи", "Может психиатра пригласить?", "Это какой-то зоопарк, и вам не в школе надо учиться, извините, а в зоопарке", - говорила учительница.
Видео: Учительница школы №295 оскорбляет учеников (Youtube/One News Новости)
Однако мнения людей разделились. Многие пользователи осудили такое поведение учительницы. Некоторые же писали, что в таких фразах нет ничего плохого. Потому что когда дети действительно срывают уроки, то учитель должен на это как-то действовать, и порой именно строгость – это выход.
В то же время в управлении образования Дарницкой райгосадминистрации сообщили, что на женщину никаких жалоб они не получали.
Фото: Скриншот
"Никаких жалоб нам не поступало. А по поводу сообщения в Facebook, так мало ли что там написано. Мы в этом разбираться не будем!" – заявили в ведомстве изданию Obozrevatel.
А тем временем в самой школе №295 никто на телефонные звонки не отвечал.
Styler обратился за комментарием к главе столичной юстиции Станислава Куценко, чтобы узнать его мнение о ситуации и объяснить, как следует действовать в подобных случаях.
"Как отец, конечно, я бы не потерпел грубого отношения к ребенку. Однако есть две стороны медали. Прослушав и проанализировав запись, можно прийти к выводу, что учительницей не было нарушено право учащихся на честь и достоинство, поскольку умышленные и прямые оскорбления, которые несут за собой соответствующий характер, отсутствуют", – комментирует Станислав Куценко.
Тем более, на записи не слышно, что происходило до строгого разговора учителя, говорит он.
"В данном случае родители учащихся должны выяснить, что именно происходило на уроке, что учитель был вынужден провести аналогию между классом и зоопарком. Учениками были несоблюдены их прямые обязательства, которые определены Законом Украины "Об образовании", а именно - нарушение этических норм во время образовательного процесса", - объясняет специалист.
Согласно этому, педагогом было проведено воспитательную беседу с целью корректировки поведения учащихся во время образовательного процесса и формирования у них уважения всех его участников.
Станислав Куценко также дал совет, как можно защититься в случаях, когда были нарушены права учащихся.
"Если рассмотреть ситуацию, когда права учащихся все-таки были нарушены, то родители соискателей образования имеют право на их защиту. Они могут обратиться с соответствующей жалобой или заявлением руководителя или учредителя учреждения образования для проведения расследования. Руководством на основании заявления будет проведена служебная проверка по выявлению факта неправомерного поведения педагога с учениками и по результатам ее окончания будет вынесено соответствующее решение. Однако при отсутствии каких-либо действий от руководителя учреждения образования необходимо обращаться в органы управления образованием и правоохранительных органов. Конечно, грубые высказывания – недопустимы", - говорит он.
По его словам, хорошо, что общество обращает внимание на такие случаи.
"Это должно стать наукой как для учителя, так и для школьников и их родителей. Нарушения законодательства не вижу, но о моральных нормах стоит задуматься. Сделать выводы должны обе стороны", - добавляет Станислав Куценко.
Напомним, Станислав Куценко дал советы, как можно избежать поборов в школах.
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Видео: Как избежать поборов в школе (video.рбк.ru)